Microsoft Endişeli: Windows 11'in Kullanıcı Sayısı İstenen Seviyelere Ulaşamıyor

Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin pazar payını ölçen en son rakamlara bakıldığında Windows 11 hâlâ kullanıcılar tarafından benimsenemiyor ve kullanıcı sayısındaki nispeten az artış Microsoft'u endişelendiriyor.

AdDuplex tarafından Haziran 2022 için derlenen Windows sürümleri ve ilgili pazar payları hakkındaki rapor, Windows 11'in şu anda firma rakamlarına dâhil olan bilgisayarların %23,1'inde olduğunu gösteriyor. (Bunlar, AdDuplex'in reklamlarını görüntüleyen Microsoft Store uygulamalarını çalıştıran Windows makineleridir).

AdDuplex'in belirttiği üzere son iki ayda Windows PC'lerin yalnızca fazladan %3,4'ü Windows 11'e yükseltildi ve bu da en yeni işletim sistemine geçiş için genel anlamda yavaş bir oranı temsil ediyor. Windows 10 sürümleri elbette en popüler pazar payına sahip olmaya devam ediyor. Windows 10 21H2, %38,2 ile ilk sırayı alırken, Windows 10 21H1, %23,9 ile ikinci sırada yer alıyor.

Microsoft, Windows 11'in Benimsenme Oranından Endişeli

İki ayda %3,4'lük bir kazanç, övünülecek bir şey olmasa da Windows 11'in pazar payı açısından yalnızca %0,6'lık bir artış gösterdiği bundan önceki iki aylık döneminden daha iyi.

Microsoft'un Windows 10'dan desteğini kesmeden önce (2025'te) daha pek çok vakit var. Bu sürece kadar gelecek olan yeni PC'lerin Windows 11 ile gelecekleri varsayıldığında benimseme oranının artması muhtemel ancak Microsoft'un bu noktada kat etmesi gereken de fazlasıyla yol var.

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