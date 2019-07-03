Milli Muharip Uçağımız için Teknisyenler Yetiştirilecek

Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri teknisyenlerini yetiştirmek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Liseli Gençler TUSAŞ'ta Staj Yapabilecek!

Protokol kapsamda, Ankara Kızılcahamam’daki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi, "TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilecek.

İş birliği çerçevesinde lise öğrencilerine TUSAŞ’ta staj imkanı sağlanacak. Okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilecek, eğitim öğretim faaliyetleri TUSAŞ'ın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanacak.

Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere TUSAŞ tarafından burs verilecek ve mezun olacak öğrenciler arasından TUSAŞ’ın uygun bulduğu kişilerin istihdamı sağlanacak. Bu sayede TUSAŞ, Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini yapacak teknisyenleri yetiştirecek.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından, araştırma üniversitelerinin savunma sanayi ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek.

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