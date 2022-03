Mini LED 11 inç iPad Pro'lar 2022 Yılında Gelmeyebilir

Analist Ross Young, Apple'ın 11 inç iPad Pro'nun mini LED sürümünü 2022 yılı içerisinde piyasaya sürmeyeceğini çünkü 12,9 inçlik modelin satışlarının "gerçekten iyi" olduğunu iddia ediyor. Analist Ross Young ayrıca Apple'ın mini LED'li bir "Studio Display Pro" ürettiğini söylemesinin yanı sıra, firmanın teknolojiyi daha küçük iPad Pro'da kullanmayı ertelemeyi seçtiğini söylüyor.

Panel production has started for the new 27" MiniLED display to launch mid year. Assuming it will be called Studio Display Pro...I have insight on the 12.9" MiniLED iPad Pro as well. It is doing really well. They don't need to do one at 11". Don't expect it this year.