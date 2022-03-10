Mini LED 11 inç iPad Pro'lar 2022 Yılında Gelmeyebilir

Analist Ross Young, Apple'ın 11 inç iPad Pro'nun mini LED sürümünü 2022 yılı içerisinde piyasaya sürmeyeceğini çünkü 12,9 inçlik modelin satışlarının "gerçekten iyi" olduğunu iddia ediyor. Analist Ross Young ayrıca Apple'ın mini LED'li bir "Studio Display Pro" ürettiğini söylemesinin yanı sıra, firmanın teknolojiyi daha küçük iPad Pro'da kullanmayı ertelemeyi seçtiğini söylüyor.

Panel production has started for the new 27" MiniLED display to launch mid year. Assuming it will be called Studio Display Pro...I have insight on the 12.9" MiniLED iPad Pro as well. It is doing really well. They don't need to do one at 11". Don't expect it this year. — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022

Erteleme Studio Display Pro'yu da Etkileyebilir

Daha önce analist Ming-Chi Kuo, mini LED 11 inç iPad Pro'nun 2022 yılı içerisinde geleceğini düşündüğünü iddia etmişti. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları analisti Ross Young'ın inancı, mini LED 12.9 inç iPad Pro'nun önemli bir başarıya sahip olduğu yönünde. 11 inçlik modelde kullanmayı ertelemek, ürünler arasındaki farklılık unsurunu koruyacağını düşünüyor. Ayıca Ming-Chi Kuo, Apple'ın maliyet sorunları nedeniyle tüm yeni mini LED cihazlarını en az 2023 yılına kadar ertelemesinin mümkün olduğunu öne sürdü.

Tüm bu ertelemeler söylentilere göre hem 11 inç iPad Pro'yu hem de "Studio Display Pro"yu içerecek.