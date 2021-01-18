Modern Combat 5 Artık Bilgisayarlarda ve Bütün Mobil Platformlarda Ücretsiz!

Gameloft'un beğenilen FPS oyunu Modern Combat 5 artık tüm platformlarda ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Mobil cihazların en başarılı FPS oyunları arasında yer alan Modern Combat 5 için yayınlanan son güncelleme oyunun Windows Phone versiyonunun yanında Windows 8.1 uygulama marketinden indirilen bilgisayar versiyonunu da ücretsiz hale getirildi.

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Modern Combat 5: Blackout'un iOS versiyonu ücretsiz yapılmıştı. iOS versiyonunun ardından oyunun Android versiyonu da ücretsiz hale gelmişti. Yayınlanan son güncellemeyle beraber oyunun bütün versiyonları ücretsiz oldu.

Modern Combat 5 için yayınlanan son güncelleme oyunu ücretsiz hale getirmenin yanısıra birçok yeni içeriği de oyuna ekliyor. Güncelleme ile oyuncular yeni bir çok oyunculu oyun moduna ve yeni haritalara sahip olacaklar. Bunun yanında yeni silahlar, yeni bir kahraman sınıfı, yeni silah ve kahraman kişiselleştirme seçenekleri güncelleme ile birlikte oyuncuları bekliyor.

Modern Combat 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GT 220

Nvidia GeForce GT 220 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Modern Combat 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri