Monster Hunter Ekibi, PAX East 2020 Festivaline Katılmayacak

Araya gün girmiyor ki oyun dünyasından Corona virüsü ile ilgili olumsuz bir haber almayalım. Bu haftanın PAX East 2020 festivali için oldukça az bir zaman kaldı ama geri sayım devam ederken, büyük yayıncıların programlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediliyor. Capcom cephesinde de bunlardan bir yenisi yaşandı.

Boston Kongre ve Sergi Merkezi içinde 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East 2020, dünya genelindeki birçok geliştiriciyi ve yayıncıyı oyuncular ile buluşturacak. Takdir edersiniz ki böylesi bir festival Corona virüsünün yayılması için oldukça uygun konumda bulunuyor. Bu riski göze alamayan geliştiriciler ve yayıncılar da ya katılımda bulunacak ekipleri yollamıyorlar ya da tamamıyla çekiliyorlar.

Hatırlayacağınız üzere Square Enix de bu nedenden dolayı Final Fantasy XIV ekibini PAX East 2020 etkinliğine getirmiyor. Capcom ise buna benzer değişikliğin yaşandığı bir diğer yayıncı oldu.

An update on MH Festa: Boston 2020:



Unfortunately, our guests from the MH dev team will no longer be able to attend the event. We will no longer have an autograph session but are still planning to share #Iceborne news.



Our sincere apologies for inconvenience! pic.twitter.com/DVpQugYieS