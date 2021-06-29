Monster #WASD için Geri Sayım Başladı!

Ülkemizin popüler oyuncu bilgisayarı ve oyuncu aksesuarı üreticisi Monster Notebook, #WASD ile yılın en büyük çevrim içi etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor. Şirketin ülkemizdeki ve yabancı pazarlardaki yeni yatırımlarına, yeni ürünlerine, hizmetlerine ve projelerine yer vereceği Monster #WASD, 30 Haziran 20:00 itibarıyla başlayacak.

Monster #WASD Etkinliği Nedir, Ne Zaman Düzenlenecek?

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil işlemciler ve yeni nesil ekran kartları ile güncellenen dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Monster Notebook, 30 Haziran 2021 20:00 itibarıyla başlayacak çevrim içi etkinliği olan #WASD'ı duyurdu. Peki bu etkinlikte kullanıcıları neler bekliyor?

Öncelikli olarak #WASD etkinliği kapsamında başlatılan dikkat çekici kampanyaları sizlere aktarmak isterim: Bu kapsamda 15 Temmuz tarihine kadar tüm bilgisayarlarda ve ekipmanlarda yüzde 10 oranında indirim yapıldı. Söz konusu indirim hem internet sitesinde hem de mağazalarda geçerli. Ayrıca 31 Temmuz tarihine kadar Yapı Kredi World kullanıcıları için üç ay ötelemeli, dokuz taksit fırsatı da duyurular arasında yer alıyor.

#WASD Etkinliğinde Neler Yer Alacak?

Yeni ürünler ve hizmetler tanıtılacak.

Ülkemizdeki ve yabancı pazarlardaki yeni yatırımlar duyurulacak.

Oyuncular ve içerik üreticileri için geliştirilen yeni projeler açıklanacak.

#WASD Ne Zaman, Nasıl İzlenebilir?

30 Haziran Çarşamba günü 20:00 itibarıyla başlayacak olan çevrim içi etkinlik, şirketin YouTube ve Twitch kanalları aracılığı ile takip edilebilecek. Ayrıca etkinlik süresince öne çıkan gelişmeleri Tamindir.com ve TuruncuLevye.com üzerinden de takip edebilirsiniz.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, aşağıdaki ifadeleri kulandı:

"Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Bu başarımızı uluslararası pazara da taşıyoruz ve Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için geliştirdiğimiz, sektörde daha önce örneği görülmemiş hizmetlerimizle; en iyi donanım konfigürasyonları ve en erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımıza sunduğumuz yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarımız ve oyuncu ekipmanlarımızla Türkiye’de oyun dünyasına yön veriyoruz.

Deneyime ve yeniliğe odaklanan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded’ın başlamasıyla birlikte 2021’in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık.

Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her zaman kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yine kullanıcılarımızla doğrudan paylaşacağız.

Şu ana kadar Türkiye’de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı. Her zaman ilkleri ve yenilikleri hayata geçirerek sektörüne yön vermiş bir marka olarak, Monster #WASD’ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız."