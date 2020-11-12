Mortal Kombat Filmi Ertelendi: Yeni Vizyon Tarihi Ne?

Oyun dünyasının kült serileriden olan Mortal Kombat, uzun zamandan sonra yeni filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak planlamada istemediğimiz bir değişiklik yaşandı. Önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen Mortal Kombat filmi ertelendi. Detaylar haberimizde.

Mortal Kombat, yıllardan sonra yeni bir film ile beyaz perdeye geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. 1995 ve 1997 yıllarında vizyona giren iki filmin ardından, geçtiğimiz yıl içerisinde yeni bir filmin duyurusu ile sevinmiştik. New Line Cinema şirketinin yapımcı olarak James Wan ile anlaşarak ilk adımı attıktan sonra, yönetmen koltuğu için de Simon McQuoid’i seçmişti.

Haliyle çok geçmeden de yeni Mortal Kombat filminde göreceğimiz karakterler de ortaya çıkmaya başlamış ve ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra, geçtiğimiz yılın Eylül ayında da çekimlere başlanmıştı. Vizyona giriş tarihi olarak ilk etapta 5 Mart 2021 tarihine işaret edilmiş olmasına rağmen, bir diğer açıklama ile 12 Mart 2021 olarak güncellenmişti. Ancak artık herhangi bir geçerliliğinin kalmadığını üzülerek söylüyoruz. Çünkü, Mortal Kombat filmi ertelendi. Hem de net bir yeni vizyon tarihi verilmeksizin.

Mortal Kombat Filmi Ne Zamana Ertelendi?

Twitter üzerinden kendisine sorulan bir soruya cevap veren yeni filmin yapımcılarından olan Todd Garner, “Planımızı her daim yapmıştık ve Mart ayında olacağını düşünüyorduk. Salgının başka planları varmış.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Sinemalar yeniden açılana kadar vizyon tarihimiz olmayacak. Fragman için de aynısı.”

Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmiş değil. Ancak projenin başında James Wan ve Todd Garner dışında Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler de bulunuyor. Yönetmen Simon McQuoid iken senaryo ise Greg Russo’ya emanet. Bunlara ek olarak, şimdiye kadar onaylanıp da filmde göreceğimiz karakter ve bu karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise şöyle: