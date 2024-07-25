Dünyanın En İncesi: Moto Edge 50 Özellikleri Açıklandı!

Halihazırda üç farklı Motorola Edge 50 modeli bulunmasına rağmen standart versiyon yani sadece Edge 50 olarak adlandırılan bir model bulunmuyor. Önümüzdeki hafta Motorola Hindistan ve Flipkart tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik ile bu durum son bulacak: Motorola Edge 50 tanıtılacak.

1 Ağustos günü resmiyet kazanacak olan telefon, Motorola'nın kendi internet mağazasında, Flipkart ve diğer perakendeciler tarafından satışa sunulacak. Hindistan'da satışa sunulan bu telefon maalesef ülkemize gelmeyecek, çünkü Motorola ülkemizde faaliyet göstermiyor.

Motorola Edge 50 Özellikleri

Telefon henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Flipkart'ın hazırladığı kampanya sayfası her şeyi gözler önüne serdi. 6.67 inç büyüklüğündeki P-OLED ekranının 1.5K çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Bu muhtemelen Fusion'ın 1.220 x 2.712 pikseliyle aynı veya ona çok yakın.

DCI-P3 renk gamının tamamını destekleyen 10 bitlik bu ekran, 1900 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor. Edge 50 Fusion'da bulunan 7s Gen 2'den bir adım geride olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alan telefon, 256 GB depolama alanına sahip.

Edge 50'nin 5000 mAh kapasiteli bataryası 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip. Kameraya baktığımıda ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1,56 inçlik bir sensör olan Sony Lytia 700C'yi görüyoruz. Bu ana kameraya 3x optik anlamına geldiğini düşündüğümüz “30x zoom” özelliğine sahip 10 Megapiksel telefoto ve 13 Megapiksel ultra geniş kamera da eşlik ediyor.

Ön tarafta yer alan kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Motorola bu modeli "dünyanın en ince MIL-STD-810H askeri sınıf sertifikalı" telefonu olarak adlandırıyor, ancak henüz kalınlığı açıklanmadı. Ek olarak IP68 sertifikasına sahip olan telefon, metal çerçeveler ile geliyor.

3 yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi sözü verilen telefon, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Fiyatı ise 1 Ağustos tarihinde açıklanacak.