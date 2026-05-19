Bütçe Dostu 120Hz Ekranlı Telefon Tanıtıldı! 7.000 mAh Bataryası Var

Motorola, yeni akıllı telefonu Moto G37 Power'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve tasarımı belli oldu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yenileme hızı ile birlikte geliyor.

Motorola Moto G37 Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1604 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6400

RAM: 4 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB UFS 2.2 (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0) kamera

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 30W

İşletim Sistemi: Android 16

Renk Seçenekleri: Siyah, mavi ve su yeşili

Boyutlar: 166,23 mm x 76,50 mm x 8,89 mm

166,23 mm x 76,50 mm x 8,89 mm Çift SIM desteği: Mevcut

Motorola Moto G37 Power Hangi İşlemciye Sahip?

Motorola Moto G37 Power, Dimensity 6400 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce TECNO Spark 50 4G gibi modellerde kullanılan bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun efektlerle cihazı oldukça zorlayan oyunlarda 30 civarı FPS almanıza olanak tanıyor. Call of Duty Mobile gibi popüler yapımlarda ise 60 FPS elde edebiliyorsunuz.

Motorola Moto G37 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekranla birlikte geliyor. Kullanıcılara 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlıyor. Ekran boyutu, sosyal medyada gezinmeyi daha keyifli hâle getirirken yazıların da daha kolay okunmasını sağlayacaktır. Ne var ki LCD ekranlarda derin siyahlar elde etmek zor. OLED ekranlar kadar canlı renkler de beklememek gerek. Güç tüketimi konusunda da dezavantajlı. Yenileme hızıysa ideal görünüyor. Destekleyen oyunlarda oldukça akıcı deneyim elde etmeyi mümkün kılacaktır. Öte yandan kaydırmalar da akıcı hissiyat sağlayacaktır.

Motorola Moto G37 Power'da Kaç mAh Batarya Var?

Telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz, günlük kullanımda 1,5 güne kadar pil ömrü sağlayacaktır. Hatta çok oyun oynamayan ve telefonu arada sırada kullanan biriyseniz bu süre daha da artacaktır. Şarj hızı ise bataryaya göre biraz düşük kalacaktır, telefonun çok hızlı şarj olmasına alışanların beklentisini karşılamayabilir. Hatırlatmak gerekirse Motorola Moto G37, 5.200 mAh batarya kapasitesi sunan bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmüştü.

Motorola Moto G37 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Moto G37 Power'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 166 dolar (7 bin 565 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 197 dolar (8 bin 978 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 14 bin TL'yi bulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G37 Power Türkiye'ye Gelecek mi?

Motorola Moto G37 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı fakat Türkiye'de şu an Motorola Edge 70 ve Motorola Razr 60 satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonların da ileride Türkiye'ye getirilebileceğini söylemek mümkün. Konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Motorola Moto G37 Power, yüksek batarya kapasitesine sahip. Cihazımı sık sık şarj etmeyi sevmeyen birisi olarak akıllı telefon satın almadan önce bataryayı incelerim ve bu modelin özelliklerine baktığımda benim gibi kullanıcıların beklentilerini karşılayacağını görüyorum. Aşırı kaliteli grafiklere sahip oyunlarda yeterince iyi performans sunamayabilir ama PUBG Mobile tarzı en çok oynanan mobil oyunlar için ideal bir işlemciye sahip olduğunu belirtmeliyim.