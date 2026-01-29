10.001 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var

Realme, P4 Power 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. P4 Power 5G ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Realme P4 Power 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 6500 nit

6500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

MediaTek Dimensity 7400 Ultra GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP (IMX882, f/1.8, OIS) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2)

50 MP (IMX882, f/1.8, OIS) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2) Ön Kamera: 16 MP (Sony IMX480, f/2.4)

16 MP (Sony IMX480, f/2.4) Batarya: 10.001 mAh

10.001 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69

IP66 / IP68 / IP69 Boyutlar: 162,26 x 76,15 x 9,08 mm

162,26 x 76,15 x 9,08 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P4 Power 5G, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 6500 nit parlaklık sunuyor. 162,26 x 76,15 x 9,08 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Realme P4x 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Realme'nin yeni telefonu, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Akıllı telefon, 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. P4 Power 5G ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

P4 Power 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Realme P4 Power 5G Fiyatı