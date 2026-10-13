Motorola Razr Fold Türkiye'de Satışa Sunuldu

Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr Fold Türkiye'de satışa sunuldu. 16 GB RAM'e sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Katlanabilir telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Razr Fold'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr Fold'un 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 129 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Motorola Razr Fold'un Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.1 inç

8.1 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2232 x 2484 piksel

2232 x 2484 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Parlaklığı: 6200 nit

6200 nit Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

32 MP Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

20 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Motorola Razr Fold'un İşlemcisi Nasıl?

Motorola Razr Fold gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışyıor.

Motorola Razr Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

8,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Razr Fold, OLED ekran üzerinde 2232 x 2484 piksel çözünürlük, 6200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada ikinci ekran, 6,6 inç büyüklüğüne sahip. OLED ekran teknolojisiyle birlikte gelen ikinci ekran, 6000 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor.

Motorola Razr Fold'un Kamera Özellikleri Neler?

Motorola Razr Fold'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. İkinci ekranda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera, ana ekranda ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.