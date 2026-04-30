108 MP Kameralı Android Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, Moto G47'yi tanıttı. Bununla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Moto G47'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Ana Kamera: 108 MP

108 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Moto G47'nin İşlemcisi Nasıl?

Moto G47'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza ulaşabiliyor.

Dimensity 6300 işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Motorola Moto G57'de ise Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Motorola Moto G47'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Moto G57'de 6,72 inç ekran boyutu, LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi ve 1050 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Motorola Moto G47'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Motorola Moto G57'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Motorola Moto G47'nin Bataryası Kaç mAh?

Motorola'nın yeni telefonu, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Android 16 işletim sistemine sahip cihaz ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Moto 57'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Motorola Moto G47 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G47'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Moto G47'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Moto G47'nin Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Moto G47 için 319 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 857 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Motorola Moto G47'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Orta segmentte konumlanan Moto G47'nin işlemcisi ve kamerası dikkatimi çekti. Cihazın orta sınıf işlemci sayesinde hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüklü kamera ise kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlayacaktır.

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor ancak standart kullanımda yeterli bir pil ömrü elde edebiliyorum. Bu arada LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.