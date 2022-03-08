Motorola Edge 30 Pro Tanıtıldı: Samsung Galaxy S22'ye Rakip Olmaya Hazırlanıyor

Motorola, en yeni amiral gemisi Edge 30 Pro ile Galaxy S22'ye rakip olmaya hazır.

Motorola Edge 30 Pro Özellikleri

Motorola Edge 30 Pro; Snapdragon'un 5G, gelişmiş yapay zeka, oyun ve kamera konusunda kusursuz işleme ve WiFi 6E gibi bir dizi özelliği destekleyen birinci sınıf 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 4.800 mAh bataryaya sahip telefon, 68W TurboPower şarj hızını da destekliyor. Edge 30 Pro, Full HD (2400 x 1080) çözünürlüğe sahip 6,7 inç Max Vision OLED ekran paneline sahip. Ayrıca sorunsuz bir kaydırma deneyimi için 144 Hz yenileme hızı desteği de bulunuyor. Telefonun arka tarafında iki adet 50 MP kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera modülü bulunuyor. Kameralar, ön tarafta 4K video kaydını ve 240/120 fps ağır çekim yakalamayı destekleyen 60 MP selfie kamerası ile bir bütün hâline geliyor.

Motorola'nın yeni amiral gemisi Edge 30 Pro; PC'lere, monitörlere ve TV'lere bağlamanızı sağlayan Ready For özelliği ile de uyumlu olacak. Telefonu bir monitöre bağladığınızda, telefondaki uygulamaları PC benzeri geniş bir arayüzde kullanmanıza izin veren bir masaüstü modu açılacak. Bir PC'ye bağlanmak, aynı ekranda telefon ve PC arasında dosya paylaşmanıza da olanak tanıyacak. Böylece Edge 30 Pro'yu Ready For özelliğine sahip bir TV'ye kablosuz olarak bağlayabilir ve kesintisiz yayın, oyun ve görüntülü arama deneyimlerine sahip olabilirsiniz.

Motorola Edge 30 Pro şu anda motorola.ae üzerinden 2.599 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi karşılığında ön siparişe sunuldu. Telefon iki farklı renk seçeneğine sahip ve 12GB RAM'in yanında 256GB dâhili depolamayla geliyor. Ön siparişler 22 Mart'a kadar devam edecek. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı konusunda henüz resmî bir bilgi yok