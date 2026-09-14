Motorola'nın Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Motorola'nın yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Neo Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Neo Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola Edge 70 Neo, Geekbench'te tek çekirdek testinde 723 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 943 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor.

Çoklu çekirdek testinde 2 bin 943 puan alınması, cihazın orta segment seviyesinde bir işlemciye sahip olduğuna işaret ediyor. Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 723 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda yeterli bir performans sunacağını gösteriyor.

Motorola Edge 70 Neo'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Orta segmentte konumlanan işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu etkiliyor.

Motorola Edge 70 Neo Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Motorola Edge 70 Neo'nun 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak.

Motorola Edge 70 Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan Geekbench sonucu ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Motorola Edge 70 Neo'nun Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Geekbench'te telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı ancak RAM tarafında birden fazla seçeneğin yer alıp almayacağı henüz belli değil. Örneğin Edge 70'te 8 GB ve 12 GB tercih edilmişti.