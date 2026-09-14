Xiaomi 12 GB RAM'li Tablet Tanıttı! 144Hz Ekrana Sahip

Xiaomi, Pad 9 isimli yeni bir tablet tanıttı. Böylece cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip tablette Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tabelt ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi Pad 9'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 9.720 mAh

9.720 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: 485 gram

485 gram Kalınlık: 5,75 mm

Xiaomi Pad 9'un Ekran Özellikleri Neler?

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. 800 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor. 144Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Xiaomi Pad 9'un İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor. İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Söz konusu işlemci daha önce Xiaomi Pad 8, OnePlus Nord 6, POCO F7 ve Nothing Phone (3) dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 9'un Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5,75 mm kalınlığında ve 485 gram ağırlığında olan tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pad 8'de de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Xiaomi Pad 9'un Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni tableti 9.720 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Xiaomi Pad 8'de 9.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi Pad 9'un Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 2.999 yuan (21.752 TL)

2.999 yuan (21.752 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.299 yuan (23.928 TL)

3.299 yuan (23.928 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.799 yuan (27.560 TL)

Xiaomi Pad 9'un 2 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 21 bin 752 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. Xiaomi Pad 9'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Tablette işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Pad 9'un yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada cihazın kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.