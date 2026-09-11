En Sevilen Android Telefonlar: Zirvede Xiaomi'nin Telefonu Var

AnTuTu yeni bir rapor pylaştı. Böylece en sevilen Android telefonlar belli oldu. Xiaomi'nin 2026 yılının Mayıs ayında tanıttığı 16 GB RAM'li güçlü telefonu zirvede konumlandı. OPPO'nun yüksek batarya kapasitesine sahip telefonu ise ikinci sırada yer aldı. Listede ayrıca Realme ve Nubia telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Android telefonu Xiaomi 17 Max oldu. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip teleofn, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İkinci sırada OPPO K15 Pro+ bulunuyor. Yüzde 97,42 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip telefonda Dimensity 9500s işlemcisi mevcut. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemci sekiz çekirdeğe sahip.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip K15 Pro+, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada telefonda 12 GB RAM'in yer aldığını belirtelim.

Üçüncü sırada yüzde 96,52 kullanıcı memnuniyeti oranı ile OPPO Find N5, yüzde 96,29 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Nubia Z80 Ultra bulunuyor. Bu telefonları yüzde 95,63 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Redmi K90 Ultra ve yüzde yüzde 95,48 kullanıcı memnuniyeti oranı ile OPPO Find X9 Ultra takip etti.

En Sevilen Android Telefonlar Neye Göre Belirlendi?

Kullanıcılar, AnTuTu Benchmark uygulaması üzerinden kullandıkları cihazlar hakkında öznel değerlendirmelerde bulunuyor. Bu liste hazırlanırken de kullanıcıların söz konusu değerlendirmeleri dikkate alınıyor. Dolayısıyla listenin AnTuTu testinde elde edilen puanlarla herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Bu sebepten dolayı orta segemntte konumlanan bir telefon bile ilk üçte yer alabiliyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında yer alan Xiaomi 17 Max'in batarya kapasitesinden şarj hızına, işlemciden kameraya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Özellikle güçlü donanımı ve etkileyici ekran özellikleriyle dikkat çeken model, günlük kullanımda kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir deneyim sunuyor. Bu açıdan Xiaomi 17 Max'in listenin zirvesinde yer almasını şaşırtıcı bulmuyorum.