Şarjı 1 Ay Bitmeyen Akıllı Saat Tanıtıldı! 170+ Spor Modu Var

Doogee Anymoving M1 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni model, internet bağlantısının olmadığı anlarda -örneğin orman ya da çok yüksek yerlerde- önceden yüklenen rotayı takip etmenize imkân tanıor. Gidilen yolu kaydededen cihaz, geri dönüşe yardımcı olarak pek çok spor odaklı akıllı saatten ayrılıyor.

Doogee Anymoving M1 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit Konumlandırma: Çift bant GPS

Çift bant GPS Navigasyon: GPX çevrim dışı rota navigasyonu, rota kaydetme

GPX çevrim dışı rota navigasyonu, rota kaydetme Spor Modları: 170+

170+ Yapay Zeka Destekli Spor Analizi: Mevcut

Mevcut Takip Verileri: Antrenman yükü, egzersiz sırasında vücudun kullanabildiği maksimum oksijen miktarı, günlük fitness verileri

Antrenman yükü, egzersiz sırasında vücudun kullanabildiği maksimum oksijen miktarı, günlük fitness verileri Pil Ömrü: Tipik kullanımda 30 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 7 güne kadar, yoğun kullanımda yaklaşık 4 güne kadar

Tipik kullanımda 30 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 7 güne kadar, yoğun kullanımda yaklaşık 4 güne kadar Su Geçirmezlik: 5 ATM su direnci

5 ATM su direnci Koruma: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses Kaydı: Mevcut

Mevcut Kayış Seçenekleri: Silikon, deri, paslanmaz çelik

Silikon, deri, paslanmaz çelik Renk Seçenekleri: Siyah, gri ve mavi

Doogee Anymoving M1 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Doogee Anymoving M1 Pro'nun ekran boyutu 1,5 inç ki bu gayet büyük sayılabilecek bir boyut. Yazıları ve bildirimler rahat okunabilecektir. Cihaz, derin siyahlar ve canlı renkler sunan AMOLED ekranla birlikte geliyor ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık değeri sayesinde gün ışığı altında kullanırken görme sorunu da yaşanmıyor.

Doogee Anymoving M1 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, tipik kullanımda 30 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu değerden de akıllı saatin özelliklerini yoğun bir şekilde kullanmadığınız sürece oldukça uzun bir süre boyunca sizi götüreceği anlaşılıyor. Tabii, bu sürenin her zaman açık ekran etkinken 7 güne indiğini, yoğun kullanımda ise yaklaşık 4 günlük bir pil ömrü elde edilebildiğini not düşelim. Bu arada Doogee Anywise W1 ise 18 güne kadar pil ömrü sunan bir akıllı saat olarak piyasaya sürülmüştü.

Doogee Anymoving M1 Pro Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su direncine sahip. Bu, saatin yaklaşık 50 metre su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor ama bu, size 50 metre derinliğe dalış için uygun olduğunu düşündürmesin. El yıkama, yağmur, spor yaparken terleme, sığ suda yüzme, kısa süreli suya maruz kalma gibi durumlara karşı dayanıklı. Tüplü dalış, serbest dalış ya da derin dalıştan kaçınmak gerekecektir. Ayrıca yüksek basınçlı suya da maruz kalmamalı. Sıcak su ve benzerlerine maruz kalması da olumsuz sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

Doogee Anymoving M1 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Doogee Anymoving M1 Pro için 219 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 10 bin 620 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda buna vergiler de dahil edilecektir. Buna göre nihai Türkiye fiyatı 16 bin 500 TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama olmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Doogee Anymoving M1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Doogee akıllı saatlerin tamamı olmasa da bazıları zaman zaman Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Doogee Anymoving M1 Pro'nun da Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Tabii, konuya dair açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Doogee Anymoving M1 Pro, bana göre günlük kullanım için akıllı saat arayanlara değil, sporla içli dışlı olanlara hitap ediyor. Doğa yürüyüşü yapıyorsanız, bisiklet sürüyorsanız, dağcılık ve benzerleriyle uğraşıyorsanız sunduğu özelliklerden memnun kalabilirsiniz.

Diğer yandan uzun pil ömrüne sahip olması da önemli bir artı. Sık şarj etmekten hoşlanmayanların kesinlikle dikkatini çekecektir. Tabii, sadece bildirime bakan, saati öğrenmek isteyen ve temel uygulamaları kullanmaktan ibaret bir kullanım şekli olanlar daha günlük modellere yönelebilir. Bu cihazdaki çoğu özellik, onlar için gereksiz olacaktır.