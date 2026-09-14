Xiaomi 4K Ekranlı Yeni Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Xiaomi yeni bir monitör tanıttı. Böylece Redmi A27U 2027 isimli monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Monitör çift ekran modu ile birlikte geliyor. İhtiyaca göre iki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitöde ayrıca HDMI'dan DisplayPort'a kadar birçok port bulunuyor.

Redmi A27U 2027'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 4K / 1080p

4K / 1080p Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Ekran Yenileme Hızı: 4K çözünürlükte 120Hz / 1080p modunda 240Hz

4K çözünürlükte 120Hz / 1080p modunda 240Hz Renk Kapsamı: %100 sRGB ve %98 DCI-P3

%100 sRGB ve %98 DCI-P3 Portlar: 1 x USB-C, 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB 2.0 ve 1 x 3.5 mm kulaklık çıkışı

Redmi A27U 2027'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran ile birlikte geliyor. IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Bu ekran ayrıca Geniş görüş açısına sahip. Bu arada monitörde iki farklı mod bulunuyor. 4K çözünürlükte 120Hz, 1080p çözünürlükte ise 240Hz yenileme hızına ulaşılıyor. İki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 240Hz, çok yüksek bir değer. Monitör 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Xiaomi'nin yeni monitörü, yüzde 98 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Redmi A27U 2027'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Redmi A27U 2027'nin portları arasında bir adet USB-C, iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, iki adet USB 2.0 ve bir adet 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor. HDMI 2.1 ise yüksek veri aktarım hızı desteği sayesinde yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Redmi A27U 2027 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi A27U 2027'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A27U 2027'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Redmi A27U 2027'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi A27U 2027 için 1.699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12.323 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin 700 TL civarında olabilir. Redmi A27U 2027'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Monitörde 120Hz ve 240Hz gibi yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabiliyor olması dikkatimi çekti. Örneğin Counter Strike 2 ve Valorant gibi refleks gerektiren online rekabetçi oyunlarda 240Hz, hikâye odaklı oyunlarda ise 120Hz yenileme hızı tercih edilebilir. Portlar tarafında ise HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 dahil olmak üzere pek çok seçeneğin yer alması da önemli avantaj.