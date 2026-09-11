BİM'de 12 Taksitle Oyun Bilgisayarları Satılacak! Tarih Belli Oldu

BİM'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir klima olurken bazı akıllı telefon olabiliyor. Önümüzdeki hafta ise BİM'de oyun bilgisayarları satılacak. Bunlar arasında Monster Abra A5 V22.4.7, Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 ve Monster Tulpar T7 V26.4.11 bulunuyor.

BİM'de Monster Abra A5'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 16 Eylül 2026 itibarıyla Monster Abra A5 V22.4.7 satışa sunulacak. Oyun biligsayarı, BİM marketlerde 40 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen bu bilgisayarın stok miktarı henüz belli değil. Bu dizüstü bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

Monster Abra A5'in Özellikleri Neler?

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

Bilgisayarda NVIDIA RTX 3050 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı, DLSS 4.5, Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) özelliklerini destekliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. Reflex 2, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum seviyeye indiriyor. DLSS 4.5 sayesinde yapay zekâ desteğiyle beraber daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor.

Bilgisayar gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. İşlemcinin performans çekirdekleri normalde 2.00 GHz hızında çalışıyor ancak yük altındayken 4.40 GHz'ye kadar çıkabiliyor.

BİM'de Monster Tulpar T7'nin Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 16 Eylül 2026 tarihine kadar Monster Tulpar T7 V26.4.11 satılacak. Oyun odaklı dizüstü bilgisayar, 75 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu bilgisayarın stok miktarına dair bir bilgi mevcut değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayarı peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

Monster Tulpar T7'nin Özellikleri Neler?

Monster Tulpar T7, 17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dizüstü bilgisayar, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Laptop gücünü Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinden alıyor. İşlemcide 16 çekirdek mevcut. İşlemcinin performans çekirdekleri yük altındayken 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor.

12 GB RAM'e sahip dizüstü bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartına sahip. Bu ekran kartı DLSS 4.5, Ray Tracing (Işın İzleme) ve Reflex 2 özelliklerini destekliyor. Bu özellikler, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor. Blackwell mimarisine sahip ekran kartı, uygun koşullar altında yük altındayken 2.50 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

BİM'de Monster Tulpar TD3'ün Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 satışa sunulacak. Masaüstü bilgisayar, 75 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu bilgisayarın stok miktarı belli değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayarı peşin fiyatına 12 taksit ile satın almak mümkün olacak.

Monster Tulpar TD3'ün Özellikleri Neler?

Masaüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. Windows 11 Home işletim sistemine sahip bilgisayarda Intel Core i5 14400F işlemcisi mevcut. Yük altındayken turbo moda geçerek 4.7 GHz hıza kadar ulaşabilen bu işlemcide altı adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek yer alıyor.

Tulpar TD3'te AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartında RDNA 4 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi bir güç verimliliği sunuyor. Bu ekran kartı uygun koşullar altında yük altındayken 3.1 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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