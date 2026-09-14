Xiaomi Pad 9 Pro Tanıtıldı! 11.000 mAh Batarya Kapasitesi Var

Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı. Android tablette Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,5 inç

12,5 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 11.000 mAh

11.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ağırlık: 580 gram

580 gram Kalınlık: 5.8 mm

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Pad 9 Pro'nun ekranı 12,5 inç büyüklüğünde. Cihaz, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesidne ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Pad 9 Pro, 11.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. 580 gram ağırlığında ve 5,8 mm kalınlığında olan tablet ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Pad 8 Pro'da 9.200 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Xiaomi Pad 9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Dolayısıyla Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 3.799 yuan (27.556 TL)

3.799 yuan (27.556 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.099 yuan (29.733 TL)

4.099 yuan (29.733 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.599 yuan (33.360 TL)

Xiaomi Pad 9 Pro'nun 3 bin 799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 27 bin 556 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Xiaomi Pad 9 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi Pad 9 Pro'nun oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada tabletin 144Hz yenileme hızına sahip olması da büyük bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.