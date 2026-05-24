Motorola'nın 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi İçin Tarih Verildi!

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Edge 70 Pro Plus için geri sayım başladı. Daha önce temel teknik özellikleri ve tasarımı sızdırılan modelin son olarak tanıtım tarihi paylaşıldı. İşte Motorola Edge 70 Pro Plus tanıtım tarihi!

Motorola Edge 70 Pro Plus Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro Plus 4 Haziran'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Öte yandan şirket halihazırda ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modellerini satıyor. Bu nedenle yakında piyasaya çıkacak Motorola Edge 70 Pro Plus'ın da tanıtımından bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması olası.

Motorola Edge 70 Pro Plus Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere nisan ayında tanıtılan Edge 70 Pro 415 dolarlık (18.953 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Edge 70 Pro Plus'ın ise henüz kesin olmasa da 420 dolarlık (19.180 TL) bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde. Bu da Türkiye'ye gelmesi halinde 39.170 TL'den satışa çıkabileceği anlamına geliyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı : 90W

: 90W İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro Plus Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro Plus’ın ekranı 6,8 inç boyutlarında olacak. Aynı zamanda 144Hz yenileme hızını destekleyecek ve AMOLED teknolojisine ev sahipliği yapacak. Cihazın yüksek yenileme hızı; menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunacak. AMOLED panel ise LCD ekranlara kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi gösterebiliyor.

Motorola Edge 70 Pro Plus İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe MediaTek'in Dimensity 8500 Extreme yonga seti karşımıza çıkacka. Bu donanımın 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı yongalardan daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Söz konusu işlemci Edge 70 Pro'da kullanılıyor. Oyunlardaki performansına baktığımızdaysa Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro Plus Kamerası Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Pro'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti. Bugüne dek gelen raporlara göre ise Edge 70 Pro Plus'ta da aynı kamera özeliklerine yer verilecek. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro Plus'ın paylaşılan tanıtım tarihi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira bugüne dek ortaya çıkan raporlar akıllı telefonun bu ay veya en geç haziran ayında tanıtılacağı yönündeydi. Kısacası 4 Haziran'da cihazla ilgili tüm detayları öğrenebileceğiz.