Motorola'nın Yeni Telefonu Yolda! 16 GB RAM ve 144Hz Ekrana Sahip

Motorola, Edge 70 Pro+ isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. E-ticaret platformu Flipkart üzerinden Edge 70 Pro+'ın yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon kırmızı, yeşil ve kahverengi renk seçeneklerine sahip olacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

Edge 70 Pro+'ta MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8500 Extreme işlemcisi daha önce Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Pro+ ayrıca AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz 144Hz yenileme hızı da sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 5.200 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+, haziran ayının başında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 410 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 725 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+'ın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçeneği, telefonun çok şık bir tasarıma sahip olmasını sağlamış. Cihaz sadece tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Cihazın ayrıca kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile çalıştırabileceğini düşünüyorum.