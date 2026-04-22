Motorola 12 GB RAM'li Android Telefon Tanıttı! 90W Hızlı Şarja Sahip

Motorola, Edge 70 Pro isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Edge 70 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama : 256 GB UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Video Kaydı: 4K

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Motorolanın yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştriilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunuyor. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu arada Motorola Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Edge 70 Pro, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Edge 70 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Motorola'nın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada telefoto kameranın fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağladığını belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Edge 70 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu batarya kapasitesi sayesinde standart kullanımda uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Bu arada önceki modelde 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 38 bin 999 rupi (18 bin 671 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 41 bin 999 rupi (20 bin 107 TL)

Motorola Edge 70 Pro'nun 38 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 18 bin 671 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Öncelikle Motorola Edge 70 Pro'nun tasarımını çok beğendim. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonun yalnızca tasarımı değil aynı zamanda özellikleri de dikkatimi çekti. Telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile çalıştırabileceğini düşünüyorum.

Bana göre bir telefonda işlemci, şarj hızı ve batarya kapasitesinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin şekilde hissetmiştim.