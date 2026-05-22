Motorola'dan 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

Motorola'nın merakla beklenen yeni Android telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Pro+'ın kamera özellikleri belli oldu. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Böylece çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Edge 70 Pro+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera 3.5x optik yakınlaştırma yapabilecek. Yapay zekâ desteğiyle birlikte 50x dijital yakınlaştırma yapma imkânı da elde edilecek.

Portre modu için odak uzaklıklar arasında 24 mm, 35 mm ve 50 mm yer alacak. Örneğin geniş açı anlamına gelen 24 mm odak uzaklığı, daha fazla alanı kadraja aldığı için manzara fotoğrafları için idealdir. 35 mm ile 50 mm arasındaki odak uzaklığı ise sokak fotoğrafçılığı için uygundur. Bu arada periskop telefoto kamera, periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Buna göre yeni telefon da 4K video kaydı desteği ile birlikte gelebilir.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Motorola Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5.200 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

Edge 70 Pro+'ta sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Dimensity 8500 Extreme işlemcisi Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+, haziran ayının başında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, 12 GB RAM ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Motorola Edge 70 Pro, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 410 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 749 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Kamera özelliklerini göz önünde bulundurduğumda Motorola Edge 70 Pro'ın kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Telefon sadece kamerasıyla değil aynı zamanda ekran özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.