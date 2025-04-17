Bir Zamanların Dev Telefon Üreticisi, Bilgisayar Pazarına Girdi! İşte İlk Modeli

1973 yılında dünyanın ilk cep telefonunu piyasaya sürerek bir devrim gerçekleştiren Motorola, günümüzde ne yazık ki eski gücünde değil. Ancak firma işleri bırakmış değil.

Mobil sektördeki pazar payını sürekli artırmaya çalışan Motorola, şimdi bir alana daha giriş yaptı. Öyle ki şirket, ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte Motorola Boto Book 60 özellikleri ve fiyatı!

Motorola Moto Book 60 Özellikleri ve Fiyatı

Aslına bakacak olursak Motorola, bilgisayar pazarında yeni değil. Öyle ki 1970'lerde Motorola 6800, 1996–1997 yıllarında ise Apple ile yaptığı lisans anlaşması kapsamında StarMax adlı Macintosh klonlarını üretti. Ancak sonradan tüm bilgisayar faaliyetlerini durdurdu. Tabii bu modeller dizüstü değil, masaüstü şeklindeydi. Kısa süre önce ise Motorola Moto Book 60 ile dizüstü pazarına resmen girdi.

Markanın kısa süre önce tanıttığı Motorola Moto Book 60, dikkat çeken tasarımı ve yüksek performansı ile öğrencileri ve içerik üreticilerini hedefliyor. Cihaz, 14 inç boyutunda 2.8K OLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk gamı sunan bu ekran, Dolby Vision ve HDR desteği sunuyor.

Donanım bakımından Intel Core 5 210H ve Core 7 240H işlemci seçenekleri olan bilgisayar, 16 GB DDR5 RAM ile geliyor. Bu miktar 32 GB'a kadar yükseltilebilir. Depolama alanı içinse 1 TB'a kadar PCle 4.0 SSD sunuluyor.

Öte taraftan Windows 11 işletim sistemiyle kutudan çıkan Motorola Moto Book 60, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı seçeneklerine sahip. Bununla birlikte iki adet USB Type-A 3.2 Gen 1, iki adet USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort 1.4 destekli), HDMI, microSD kart okuyucu ve 3.5mm kulaklık girişi de mevcut.

Motorola Moto Book 60 fiyat listesi;

Intel Core 5 (16 GB RAM + 512 GB SSD): 780 dolar

Intel Core 7 (16 GB RAM + 512 GB SSD): 875 dolar

Intel Core 7 (16 GB RAM + 1 TB SSD): 920 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Moto Book 60 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.