Mozilla Yeni Çeviri Aracı Firefox Çevirileri'ni Duyurdu

Mozilla, Firefox'a işini yapmak için bulut işlemeye dayanmayan, bunun yerine makine öğrenimi tabanlı işlemi doğrudan kendi bilgisayarınızda gerçekleştiren resmî bir çeviri aracı ekledi. Google ve Microsoft gibi devlere güçlü bir şekilde bağlı popüler bir hizmet için bu, ileriye doğru atılmış büyük bir adım.

Firefox Çevirileri adlı çeviri aracını buradan tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Bir dili ilk kez çevirdiğinde bazı kaynakları indirmesi gerekecek ve muhtemelen gerekirse gelişmiş modelleri de indirebilir ancak çeviriler, birkaç yüz mil uzaktaki bir veri merkezinden değil, bilgisayarınız tarafından yapılacak.

Mozilla Neden Çevrimdışı Tabanlı Çeviriyi Tercih Ediyor?

Bu, pek çok kişinin çevrimdışıyken tarayıcılarında çeviri yapması gerektiğinden değil, daha çok bulut sağlayıcılarındaki yükü azaltmak ve makine öğrenimi ile çevrimdışı şekilde çeviri yapabilmek adına gerçekleştirilen bir eylem. Bu, Mozilla'nın çevrimdışı çeviriyi mümkün kılacak bir dizi makine öğrenimi aracı üzerinde birkaç üniversiteyle işbirliğinde olan ve AB tarafından finanse edilen Bergamot Projesi'nin sonucudur. Normalde bu tür işler, bir kullanıcının sorgusunu çevirmek için büyük dil modellerinin (gigabayt boyutunda ve milyarlarca parametreye sahip) dağıtılacağı veri merkezlerindeki GPU kümeleri tarafından yapılır.

Ancak Google ve Microsoft'un bulut tabanlı araçları doğru ve (sınırsıza yakın bilgi işlem gücüne sahip olmaları nedeniyle) hızlı olsa da verilerinizi üçüncü bir kişiye göndermenin temel bir gizlilik ve güvenlik riski vardır. Bazıları için bu risk kabul edilebilirken, diğerleri gerekmedikçe internet reklam devlerini dâhil etmemeyi tercih ediyor.

Şimdilik Firefox Çevirileri'nin en büyük eksiği desteklediği dil noktasındaki yetersizliği ancak gelecekte elbette daha fazla dile destek sağlanacak.