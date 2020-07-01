Mini LED Ekranlı İlk Dizüstü Bilgisayar MSI Creator 17, Çin'de Satışa Çıktı

Dünyanın Mini LED ekranlı ilk dizüstü bilgisayar modeli Çin’de satışa sunuldu. 4K çözünürlüğünde yeni ekran teknolojisi ile dikkat çeken MSI Creator 17’nin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

MSI Creator 17 Fiyatı

MSI dizüstü bilgisayar (laptop), adından da anlaşılacağı üzere içerik üreticiler ve profesyonellerden başka oyunculara hitap ediyor. İlk olarak CES 2020’de gördüğümüz, Çin’de duyurulan MSI Creator 17’nin öne çıkan özelliği, farklı parlaklık seviyelerinde mükemmel renk üretimi ve daha iyi doğruluk sunan 4K Mini LED ekranı. 1 Temmuz’da ön sipariş ile satışa sunulacak dizüstünün fiyatı 22.999 yuan (yaklaşık 3255 dolar).

MSI Creator 17 Özellikleri

MSI Creator 17, Intel’in 10. Nesil Core i7-10875H işlemcisi, 32GB bellek ve NVIDIA’nın GeForce RTX 2070 Super Max-Q ekran kartından güç alıyor. 17.3 inç Mini LED 4K panel, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1000 nitlik parlaklık sunuyor. Ayrıca 240 yerel karartma bölgesine sahip; bu, HDR içeriği görüntülemek için harika. Depolama için, 1TB NVMe SSD sağlanıyor ve dizüstü WiFi 6 standardını destekliyor. Bilgisayar sadece 2.5 kg ağırlığında ve inceliği 20.25 mm. Önde 720p web kamera bulunuyor. Portlara baktığımız 1 adet Thunderbolt 3 port, 1 adet USB-C 3.2 port, 3 adet USB-A port görüyoruz.