Müsilajlı Denizde Yüzmek Sağlığa Zararlı mı?

Müsilajlı denizde yüzmek tehlikeli mi? Nöroloji uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, çok sayıda vatandaş tarafından merak edilen soruyu yanıtladı. Dr. Onultan tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Müsilajlı Denizde Yüzmek Riskli mi?

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Nöroloji uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, deniz salyası olarak bilinen müsilaja ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Hürriyet'teki habere göre Müsilajın olduğu denizde yüzmenin sağlık açısından zararlı olup olmadığına dair önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Oğuzhan Onultan, "Müsilaj dediğimiz deniz salyasının içinde tuttuğu ağır metaller bize zararlı. Bu ağır metallerin de aynı zamanda deniz canlıları tarafından tüketilmesi ve o deniz canlılarını bizim tüketmemiz de sakıncalı. Özellikle burada civa çok ön planda. Daha sonra arsenik ve kurşun var" dedi.

Müsilajın yağlı bir yapısı olduğundan dolayı ağır metallerin daha kolay tutunabildiğini belirten Dr. Onultan, "Bunun ortaya çıkma sebebi de fosfor ve azotu çok yoğun tutuyor ve bundan besleniyor. Deniz kirliliği de bolca azot ve fosfor sağlıyor bu müsilajın oluşması için" şeklinde konuştu.

Deniz salyasının olduğu yerde denize girmenin sağlığa zararlı olup olmadığına dair açıklama yapan Dr. Onultan, "Müsilajın olduğu yerde denize girmek ve müsilajın olduğu yerden herhangi bir şekilde deniz ürünü temin etmek sağlığa çok yüksek ağır metal içerme riski bulunduğu için zararlı" sözlerini kullandı.

Müsilajın içerisinde yer alan ağır metallerin önemli olduğunun altını çizen Dr. Onultan, "Bunun ciltte emilimi var ise normalden daha fazla yani çevre kirliliğine bağlı ağır metaller zaten çevremizde var ve özellikle denizde de var sanayi atıklarından dolayı. Bunun ciltte ne kadar emilebileceği ne kadar süre maruz kaldığınızla alakalı" diye konuştu.

Müsilajın deniz dibinde görünmeyen kısmının da olduğunu belirten Dr. Oğuzhan Onultan, "Onun için yukardan temiz gördüğünüz yerin altının da müsilajlı olmadığını bilemezsiniz açıkçası" ifadelerine yer verdi.

"Deniz suyunu yanlışlıkla yutuncda ağır metallere maruz kalır mıyız?" sorusunu yanıtlayan Dr. Onultan, "Evet ben nöroloji uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Bizde hafıza merkezi denen bir yer var ve bu ağır metaller nöronları etkiliyor ve onların azalmasına sebep oluyor" dedi.