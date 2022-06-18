Müze ve Örenyeri Giriş Fiyatları Zamlandı: Sevgililer Galata Kulesi'ne Son Kez Çıkmış Olabilir
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti ve Göbeklitepe dâhil olmak üzere müze ve örenyerlerinin giriş fiyatlarına zam yaptı. İşte fiyatlar!
Yaz aylarına giriyor olmamızla birlikte müze ve örenyerlerine olan talep de giderek artmaya başladı. Vatandaşlara bir zam haberi de bu sabah Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Galata Kulesi, Göbeklitepe ve Efes Antik Kenti gibi önemli yerlerin bulunduğu müze ve örenyerlerine giriş fiyatları zamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu yeni kararla birlikte Türkiye'deki müze ve örenyerlerine giriş fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde %30 ila %45 arasında zamlandı. En son 2018 yılındaki %50 zammı, 2019 yılında %20 zam takip etmişti. 3 sene aradan sonra yeni ve büyük bir zam daha yapılmış oldu.
Aralarında Galata Kulesi'nden, Efes Antik Kenti'ne kadar pek çok önemli tarihi yeri barındıran müze ve örenyerlerine girişler 1 Temmuz'dan itibaren artık çok daha pahalı olacak. Zamlanan müze ve örenyerlerini geçtiğimiz yıl 16 milyon kişi ziyaret etmişti.
Müze ve Örenyerlerinin Yeni Zamlı Giriş Fiyatları
- Hatay Arkeoloji Müzesi: 65 TL
- Zeugma Mozaik Müzesi: 65 TL
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi: 75 TL
- Laodikeia Örenyeri: 75 TL
- Antalya Müzesi: 90 TL
- Göbeklitepe: 90 TL
- Ihlara Vadisi: 90 TL
- Olympos Örenyeri: 90 TL
- Patara Örenyeri: 90 TL
- Phaselis Örenyeri: 90 TL
- Aspendos Örenyeri: 100 TL
- Bergama Akrepolü: 100 TL
- Derinkuyu Yeraltı Şehri: 100 TL
- İstanbul Arkeoloji Müzesi: 100 TL
- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi: 100 TL
- Kaymaklı Yeraltı Şehri: 100 TL
- Perge Örenyeri: 100 TL
- Troya Örenyeri: 100 TL
- Troya Müzesi: 100 TL
- Aziz Nikolaos Anıt Müzesi: 125 TL
- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 150 TL
- Göreme Örenyeri: 150 TL
- Galata Kulesi: 175 TL
- İstanbul Havalimanı Müzesi: 180 TL
- Efes Antik Kenti: 200 TL
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