Müze ve Örenyeri Giriş Fiyatları Zamlandı: Sevgililer Galata Kulesi'ne Son Kez Çıkmış Olabilir

Yaz aylarına giriyor olmamızla birlikte müze ve örenyerlerine olan talep de giderek artmaya başladı. Vatandaşlara bir zam haberi de bu sabah Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Galata Kulesi, Göbeklitepe ve Efes Antik Kenti gibi önemli yerlerin bulunduğu müze ve örenyerlerine giriş fiyatları zamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu yeni kararla birlikte Türkiye'deki müze ve örenyerlerine giriş fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde %30 ila %45 arasında zamlandı. En son 2018 yılındaki %50 zammı, 2019 yılında %20 zam takip etmişti. 3 sene aradan sonra yeni ve büyük bir zam daha yapılmış oldu.

Aralarında Galata Kulesi'nden, Efes Antik Kenti'ne kadar pek çok önemli tarihi yeri barındıran müze ve örenyerlerine girişler 1 Temmuz'dan itibaren artık çok daha pahalı olacak. Zamlanan müze ve örenyerlerini geçtiğimiz yıl 16 milyon kişi ziyaret etmişti.

Müze ve Örenyerlerinin Yeni Zamlı Giriş Fiyatları