NASA'nın Artemis I Görevinin Tarihi Belli Oldu

NASA yetkilileri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uzay ajansının devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini ve Orion uzay aracını bu yaz fırlatmaya hazırlama konusunda ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini söyledi. Ayrıca artık bir lansman tarihi belirlemek için yeterli güvenlere de sahipler.

Uzay ajansının mevcut planları kapsamında SLS roketi ve Orion uzay aracı, 18 Ağustos'ta Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma sahasına çıkacak. Ardından aracı fırlatmak için 29 Ağustos, 2 Eylül ve 5 Eylül olmak üzere üç fırsatları olacak.

NASA'nın insan keşif sistemleri geliştirme programının başkanı Jim Free, "Bugün için çalıştığımız tarihler bunlar." dedi. Free, altı haftadan daha kısa bir sürede lansmanın sorunsuz bir şekilde devam etmesi için devam eden hazırlıkların yanı sıra Florida kıyılarındaki hava koşullarının da etkili olacağını sözlerine ekledi.

Artemis I Görevi Ne Zaman Gerçekleşecek?

Üç fırlatma fırsatının her biri, Orion uzay aracı için "uzun sınıf" bir göreve izin verecek. Fırlatma süreleri ve görev süreleri aşağıdaki gibidir:

29 Ağustos: 15:33, 42 gün, 10 Ekim iniş

2 Eylül: 19:48, 39 gün, 11 Ekim iniş

6 Eylül: 00:12, 42 gün, 17 Ekim iniş

Artemis I görevi, SLS roketinin yeteneklerini doğrulamak ve Orion'un Ay'dan geri dönme ve yüksek hızlarda Dünya atmosferine yeniden girişten sağ kurtulma yeteneğini göstermek ve öğrenmek adına bir test görevi olacak. Her şey yolunda giderse 2025'te Artemis II adlı yeni görev, Ay çevresinde bir insan uçuşunun gerçekleşmesini sağlayacak.