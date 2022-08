NASA Kara Deliğin Sesini Yayınladı

NASA, geçtiğimiz Mayıs ayında bir kara deliğin sesini kayıt altına aldıklarını açıklamıştı. O zamandan bu yana bu sesi insan kulağının duyabileceği şekilde düzenlemeye çalışan NASA amacına ulaştı ve duyulabilen hâlini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Normal şartlarda uzay bir boşluktan ibaret olduğu için ses dalgalarının geçebileceği bir ortam bulunmaz. Bu yüzden uzayda herhangi bir şeyin sesi yoktur. Burada önemli nokta şu ki, uzayın sessizliği uzaydaki nesnelerin ses çıkarmamasından değil, dalgaların titreşecek ortamı bulunmadığındandır. Bu nedenle o ses bir şekilde insan kulağının duyabileceği şekilde ayarlanabilir.

NASA ise aylar önce kayıt altına aldığı kara delik sesi üzerinde bir dizi çalışma yürütüyordu. Perseus galaksi kümesinde bulunan, 200 milyon ışık yılı uzaklıktaki sıcak gazla dolu bu kara deliğin sesi NASA tarafından düzenlendi ve insan kulaklarının duyabileceği hâle getirildi.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e