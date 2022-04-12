NASA, Perseverance'in Mars'taki Otonom Sürüşüne Dair Bir Video Yayınladı

NASA'nın Perseverance uzay aracı, geçen yıl Şubat ayında gezegene inişinden beri Mars'ın yüzeyinde dolaşıyor.

Altı tekerlekli, SUV boyutundaki araç; kızıl gezegendeki eski mikrobiyal yaşamın kanıtlarını aramaya devam ederken şu anda Jezero Rover Deltası yolunda. NASA'nın yayınlamış olduğu yeni bir videoda Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir stratejik rota planlayıcısı olan Tyler Del Sesto, Perseverance'ın Mars yüzeyinde güvenli bir şekilde hareket etmek için kendi kendine gerçekleştirdiği otonom sürüşü nasıl kullandığını açıklıyor.

En yüksek hızı 0,1 mil olan Perseverance, bir kaplumbağa ile yaklaşık aynı hızda hareket ediyor. Günde kat edebildiği mesafe ise yaklaşık 274 metre.

NASA'nın Perseverance uzay aracı, şu anda yaptığı gibi ilgi çekici yerler arasında uzun mesafeler boyunca ilerlerken, JPL'deki ekibin temel rotası için yalnızca birkaç nokta çizmesi gerekiyor ve gerisini araçta bulunan "AutoNav" otonom navigasyon sistemi hallediyor.

Del Sesto, Perseverance uzay aracının otonom sürüşünü şu ifadelerle açıklıyor:

"Gezi aracının kendi kendine sürüş yeteneği, Dünya'daki kendi kendine giden arabalara çok benzer ancak farklı zorluklar var. Dünya'daki otonom sürüşe sahip arabalar diğer araçları, bisikletçileri ve yayaları aramak için bir dizi sensör ve kamera kullanırken, Perseverance güvende kalmak için kayalardan, kumdan, kraterlerden ve uçurumlardan uzaklaşmak adına benzer bir teknoloji kullanıyor."

JPL'deki Perseverance uzay aracının sürüşünü kontrol eden çalışanlar, Perseverance'in Mars'ta ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için uzay aracının sol ve sağ kameraları tarafından çekilen görüntülerden oluşturulan 3B haritalara erişebiliyor. Perseverance'ın sürüş sırasında yakalanan görüntüleri işleyebilmesi ve analiz edebilmesi, böylece yolculukları daha hızlı tamamlamasını sağlaması Curiosity gibi daha önceki NASA araçlarına göre büyük bir avantaj. NASA, Perseverance'ın sistemini "sürüş sırasında düşünme yeteneği" olarak adlandırıyor.

Perseverance Otonom Sürüşü ile Mars'ta Yolları Kat Ediyor

Daha karmaşık rotalar ve sürüş manevraları için JPL'deki sürüş ekibi 3D gözlük takacak ve Perseverance ilerledikçe yakındaki araziyi daha yakından inceleyecek.

Del Sesto ayrıca "Perseverance'ın kendi kendine sürüş yeteneği bu görev için çok önemli. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Jezero Rover Deltası'na ulaşmamızı sağlıyor ve bu da bilim ekibine kayaları incelemek ve gelecekte Dünya'ya geri dönmek için numune toplaması adına orada daha fazla zaman tanıyor." ifadelerinde bulundu.