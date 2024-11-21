NASA, SpaceX ve Blue Origin ile Ay’a Kargo Taşıma Görevlerini Planlıyor

NASA, insanlığı Ay’a geri döndürecek olan Artemis misyonları kapsamında, SpaceX ve Blue Origin ile dev bir iş birliğine hazırlanıyor. Ajans, iki şirketin özel kargo iniş sistemlerini kullanarak Ay’a ağır ekipmanlar taşımayı hedefliyor.

NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’ten, Starship kargo iniş aracı aracılığıyla basınçlı bir Ay aracını 2032’den önce olmayacak şekilde Ay yüzeyine ulaştırmasını istedi. Bu araç, Artemis misyonlarının bir parçası olarak Ay’daki astronotlara hareket özgürlüğü ve keşif için kritik bir destek sağlayacak.

Jeff Bezos’un liderliğindeki Blue Origin ise, 2033 yılı itibarıyla Ay yüzeyine bir yaşam alanı habitatı taşımakla görevlendirildi. Bu habitat, astronotların Ay’da uzun süreli çalışmalar yapabilmesi için temel bir yapı oluşturacak.

Artemis Misyonlarında Çift Yönlü İş Birliği

NASA, hem SpaceX’i hem de Blue Origin’i daha önce Artemis misyonlarında insanlı iniş sistemleri geliştirmeleri için seçmişti. SpaceX, Artemis III; Blue Origin ise Artemis V görevlerinde bu sistemleri kullanacak. Ancak bu iş birliği, insanlı sistemlerle sınırlı kalmayacak. NASA, iki şirkete, 26.000 ila 33.000 pound (yaklaşık 12 ila 15 ton) ekipman ve malzeme taşıyabilecek kargo iniş araçları geliştirme görevini de verdi.

NASA’nın Ay’dan Mars’a Programı Yardımcı Başkan Yardımcısı Stephen D. Creech, iki farklı şirketle çalışmanın, görev esnekliği ve düzenli Ay inişlerinin sürekliliği açısından kritik olduğunu şu sözlerle vurguladı:

Farklı yaklaşımlara sahip iki sağlayıcının varlığı, bilimsel keşifler ve yeni fırsatlar için büyük avantaj sağlıyor.

NASA, 2025’in başlarında hem SpaceX’e hem de Blue Origin’e kargo taşımacılığına yönelik resmi teklif çağrıları yapacağını duyurdu.