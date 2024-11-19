Avrupa, Uzay Yarışında Güçleniyor: The Exploration Company, SpaceX'e Rakip Olma Yolunda

Avrupa merkezli The Exploration Company (TEC) tarafından geliştirilen Nyx kapsülü, şirketin uzay yarışına dahil olmasına ışık tutacak yeni bir teknoloji. Şirketin topladığı yatırım desteği 160 milyon dolara kadar uzanıyor. TEC'in bu projesi, yalnızca Avrupa'nın uzay teknolojileri yarışında yerini sağlamlaştırmasına değil ayrıca küresel çapta rekabete katılmasına da olanak sağlayacak.

"Sadece SpaceX'e Güvenemeyiz"

TEC'in geliştirdiği Nyx kapsülü, yörüngedeki görevlerini tamamladıktan sonra Dünya’ya dönebilecek şekilde tasarlanıyor. Bu özelliğiyle hem maliyetleri düşürmeyi hem de uzay seyahatlerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Nyx, halihazırda piyasada bulunan SpaceX’in Dragon kapsülü gibi rakiplere karşı önemli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

CEO Helene Huby, projenin önemini şöyle vurguluyor:

Sadece SpaceX'e güvenemeyiz. Daha fazla ülke astronotlarını uzaya göndermek ve Ay’a gitmek istiyor. Bu da uzay istasyonlarına insan ve kargo taşımak için ciddi bir talep yaratıyor.

800 Milyon Dolarlık Sözleşmeler Yapıldı

TEC'in yatırım turuna, önde gelen girişim sermayesi firmaları olan Balderton Capital ve Plural öncülük ederken, Fransa ve Almanya’dan kamu destekli fonlar da projeye katkıda bulundu. Şirketin hedeflerini güçlendiren bir diğer faktör ise, Nyx kapsülü için imzalanan toplam 800 milyon dolarlık sözleşmeler.

Bu sözleşmelerden biri, ABD merkezli Axiom Space ile yapıldı. Axiom, yeni bir uzay istasyonu geliştiren Starlab gibi projelerle de iş birliği içinde bulunuyor.