NASA, Uzay İstasyonu'ndan Dünya'nın Çarpıcı Görüntülerini Yayınladı (Video)

NASA, Dünya'nın 268 mil yukarısındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş nefes kesici bir hızlandırılmış video paylaştı. Muhteşem görüntü, gezegenimizi başka bir Dünya'ymış gibi gösteren muhteşem bir kuzey ışıklarına sahip.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden birçok astronot için kuzey ışıklarına tanık olmak, genellikle orada kaldıkları sürenin en önemli olaylarından biridir. Doğal fenomen, Güneş fırtınalarından gelen parçacıklarla Dünya atmosferindeki gazların çarpışması sonucu ortaya çıkıyor.

NASA, 64 saniyelik videoyu geçtiğimiz gün Twitter'da paylaştı. Video, Avustralya'nın doğusundaki mehtaplı Mercan Denizi'ne doğru ilerlemeden önce Hint Okyanusu üzerinden geçerken yörüngedeki istasyondan kuzey ışıklarını gösteriyor.

This time-lapse video shows an orbital pass above an aurora-draped Indian Ocean all the way to a moonlit Coral Sea east of Australia. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD