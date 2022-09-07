NASA, Uzay İstasyonu'ndan Dünya'nın Çarpıcı Görüntülerini Yayınladı (Video)

NASA, Dünya'nın 268 mil yukarısındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş nefes kesici bir hızlandırılmış video paylaştı. Muhteşem görüntü, gezegenimizi başka bir Dünya'ymış gibi gösteren muhteşem bir kuzey ışıklarına sahip.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden birçok astronot için kuzey ışıklarına tanık olmak, genellikle orada kaldıkları sürenin en önemli olaylarından biridir. Doğal fenomen, Güneş fırtınalarından gelen parçacıklarla Dünya atmosferindeki gazların çarpışması sonucu ortaya çıkıyor.

NASA, 64 saniyelik videoyu geçtiğimiz gün Twitter'da paylaştı. Video, Avustralya'nın doğusundaki mehtaplı Mercan Denizi'ne doğru ilerlemeden önce Hint Okyanusu üzerinden geçerken yörüngedeki istasyondan kuzey ışıklarını gösteriyor.

This time-lapse video shows an orbital pass above an aurora-draped Indian Ocean all the way to a moonlit Coral Sea east of Australia. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD — International Space Station (@Space_Station) September 5, 2022

Kuzey Işıklarıyla Dünya'nın Birleşimi

Görüntünün ortasında ne olduğunu merak ediyorsanız o, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun önemli bir parçası olan Canadarm2'dir. Robotik kol, istasyonun dışındaki uzay yürüyüşleri sırasında astronotlara yardımcı olmak için ve yaşanabilir uydu ile güvenli bir şekilde kenetlenmelerine yardımcı olmak için ziyaret eden uzay gemilerini almak amacıyla kullanılıyor.

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