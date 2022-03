NASA'nın Tarihi Görevine Bir Hafta Kaldı

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk uzay turizmi görevini başlatmasına yalnızca bir hafta kaldı.

3 Nisan Pazar günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması hedeflenen dört kişi NASA'nın tanımladığı üzere şirketin beygir gücü Falcon 9 roketi tarafından yörüngeye oturtulan bir SpaceX Crew Dragon uzay aracında seyahat edecek.

Teksas merkezli Axiom Space tarafından düzenlenen çığır açan Ax-1 görevi, Kanadalı yatırımcı ve hayırsever Mark Pathy, Amerikalı girişimci Larry Connor, eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe ve eski bir NASA görev komutanı Michael López-Alegría tarafından gerçekleştirilecek. Pathy, Connor ve Stibbe'nin, Dünya'nın yaklaşık 400 metre üzerindeki istasyonu ziyaret etmek için kişi başına 55 milyon dolar ödediği bildiriliyor.

Amatör astronotlar, deneyimli uzay gezgini López-Alegría ile birlikte yörüngede yaklaşık 10 gün geçirecek ve bu süreçte profesyonel astronotlardan oluşan mevcut ekiple birlikte yaşayacak ve çalışacak.

Axiom Space'e göre mürettebat; güvenlik, sağlık, ISS sistemleri, fırlatma sahası operasyonları ve acil durum protokollerine özel dikkat göstererek yaklaşan görev için yüzlerce saat eğitim aldı. Ayrıca ziyaretçilerin istasyonda geçirdikleri süre boyunca üzerinde çalışacakları 25'ten fazla araştırma ve teknoloji için ek eğitim verildi.

Prelaunch activities are progressing. Yesterday, the #Ax1 crew completed test drive – also known as the Crew Equipment Interface Test (CEIT) –in the Dragon spacecraft they’ll fly aboard to and from the @Space_Station. pic.twitter.com/r4cU9NSmnS