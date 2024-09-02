Türkiye'ye İşgalci Diyen Netflix Dizisi Tepkilere Yol Açtı! Bakanlık Açıklama Yaptı

Netflix, kuşkusuz dünyanın en büyük dijital içerik kütüphanelerinden birine sahip. Üstelik 200'e yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, sadece İngiltere, Kanada ve ABD'de değil aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede içerik üretiyor ya da o ülkelerde üretilen içerikleri kütüphanesine ekliyor.

Bu durum çoğunlukla farklı kültürlerin tanınmasına ve yerli içeriklerin globalde adını duyurmasını sağlasa da zaman zaman bazı problemlere de yol açabiliyor. Son olarak Yunanistan’da çekilen "Famagusta" isimli dizi Ankara'da tepkilere yol açtı. Türkiye'nin işgallci olarak gösterildiği dizi hakkında yetkililer açıklama yaptı.

Dışişleri Başkanlığı, Netflix'in Famagusta Dizisi Hakkında Açıklama Yaptı

Netflix bir süre önce Yunanistan'da yayınlanan bir diziyi platformda izleyiciyle buluşturmak üzere bir anlaşma imzaladı. Famagusta isimli yapım, 1974 yılında yaşanan Kıbrıs Barış Harekatı'nı merkezine alıyor ve burada yaşanan olayları taraflı bir şekilde anlatıyor. Dizide Türkiye işgalci ve savaş suçlusu olarak gösteriliyor.

Her ne kadar dizi Netflix'in orijinal projelerinden biri olmasa da tepkilere yol açtı. Pek çok kişi bunu Güney Kıbrıs propagandası olarak tanımladı. Hatta bir açıklama da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cephesinden geldi. Yetkililer, "Famagusta" dizisiyle ilgili, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." dedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Netflix isimli dijital platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Famagusta, 20 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin şu an için Netflix Türkiye'de bir sayfası yok. Açıklamalardan yola çıkacak olursak da platformun bu diziyi ülkemizde yayınlamayacağını söylemek mümkün.

Yine de tarihi olayların bu kadar taraflı anlatan bir yapımın Türkiye'de olmasa da tüm dünyada yayınlanacak olması ülkemizdeki Netflix kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.