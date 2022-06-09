Mali Sıkıntılar Yaşayan Netflix ile İlgili Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı

Yeni bir rapor, Roku'nun hisselerinin geçen yıl Temmuz'dan bu yana yaklaşık %80 oranında düştüğü zorlu bir yılın ardından, Roku'nun Netflix tarafından satın alınması için görüşmelerde olabileceğini öne sürüyor. Haber, konuyla ilgili kaynakların Roku'nun "son haftalarda" bir Netflix satın alımını görüştüğünü söylediğini iddia eden Business Insider aracılığıyla geliyor.

Bu iddiaları daha da güçlendiren şey, Roku'nun tüm çalışanlar için hisse senedi alım satım penceresini kapattığı raporlardan geliyor. Normalde çalışanlar şu anda hisse senetlerinden herhangi birini serbestçe satabilirlerdi ancak Roku tüm çalışanların hisselere erişimini durdurdu.

Bu tür eylemler normalde, bir şirketin hisse senedi fiyatı üzerinde büyük etkisi olabilecek ayrıntıları yayınlamak üzere olduğu ve içerideki durumun farkında olan kişilerin böyle durumlarda yapacakları ticareti önlemek üzere olduğu durumlarda gerçekleşir. Yani en temel amaç özel bilgilere sahip çalışanların bir duyurudan hemen önce hisse senetlerini alıp satarak haksız kazancı engellemektir.

Peki Netflix, Roku'yu Neden Satın Almak İstiyor?

Kolay bir ilk tahmin, Netflix'in yayın kütüphanesini ve içerik kalitesini geliştirmeyi amaçlaması olabilir. Roku, Roku Express (2019) gibi en iyi akış özelliklerinden bazılarının yanı sıra Roku Streaming Stick + veya Roku Streaming Stick 4K (2021) gibi 4K birçok hizmete sahip. Bu nedenle, bu alanda Netflix'e oldukça faydası olacağı aşikâr.

Roku ayrıca her ikisi de yerleşik Roku akış platformuna sahip olan Hisense (Hisense Roku TV ile) ve TCL (TCL 5 Serisi 2020 QLED TV ile) gibi markalarla ortaklıklara da sahip. Netflix, Sky Glass ile İngiltere'de telekomünikasyon şirketi Sky'ın yaptığı gibi kendi Netflix TV'lerini yapmak istiyor olabilir.

Tabii belli kesimler de tüm bunların aksine Netflix'in amacının Roku'nun reklamlarına sahip olmak olduğunu iddia ediyor. Şimdilik bu konular hakkında net bir şey bilmek zor ama gelecekte bu konu gündemi daha da meşgul edecek gibi görünüyor.