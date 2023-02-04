Netflix Şifre Paylaşımıyla İlgili Geri Adım Attı!

Bu haftanın başlarında Netflix, web sitesindeki SSS bölümünü güncelleyerek kullanıcıların hesap şifrelerini aynı evde yaşamayan diğer kişilerle paylaşmalarını nasıl engelleyeceğini detaylandırmıştı ancak şirket, yeni yönergelerin yanlışlıkla dünya genelindeki tüm kullanıcılar için geçerli olduğunu iddia ettiği için Netflix'in web sitesinden kaldırıldı.

Netflix, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şifre paylaşımı hakkında bilgi içeren yardım makalesinin "yalnızca Şili, Kosta Rika ve Peru için geçerli olduğunu" ve platformun, kullanıcıların Netflix hesaplarını başkalarıyla paylaşmasını önlemeye yönelik özellikleri hâlâ beta olarak test ettiğini söyledi.

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Şirket, şifre paylaşımıyla ilgili yönergelerin yanlışlıkla küresel olarak güncellendiğini iddia etse de Netflix'in en nihayetinde tüm dünyada hesap paylaşımını engellemek için aynı önlemleri alması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Bazı Latin Amerika ülkelerinde test edilen yeni özellik sayesinde Netflix aboneleri, hesaplarını aynı evde yaşamadıkları kişilerle paylaşmak için 2,99 dolarlık ekstra bir ücret ödeme seçeneğine sahip olacak. Bu hafta yayınlanan yeni yönergeler, Netflix'in bir cihazın birincil konumunda oturum açıp açmadığını belirlemek için IP adresi, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi verileri kullanacağını ortaya koymuştu.

Şirket, yeni önlemlerin aynı evde oldukları sürece Netflix içeriğini aynı anda izleyebilecek kişi sayısını etkilemeyeceğini açıkladı. Seyahat edenler, Netflix'i sınırlı bir süre için başka konumlarda izlemek için geçici bir kod talep edebilecekler.