Netflix, Üç Yeni Mobil Oyun Duyurdu

Geçen ayki League of Legends evreninde geçen Hextech Mayhem'in hemen ardından Netflix Games, Mart ayı için her biri bir öncekinden daha farklı görünen üç yeni mobil oyun duyurdu.

Bugünden itibaren tüm Netflix aboneleri için Android ve iOS cihazlarda mevcut olan bu üç yeni oyun, eğitici ve düşündürücü, yoğun ve aksiyon dolu kategorileri arasında gidip geliyor.

Netflix Kütüphanesine Üç Yeni Oyun Ekliyor

Birincisi, Frosty Pop tarafından kar amacı gütmeyen kuruluş Charity: Water ile işbirliği içinde geliştirilen "This Is A True Story". Anlatımsal bulmaca oyunu, yeryüzünde temiz içme suyuna erişimi olmayan 771 milyon insana ışık tutmanızı umuyor. Elle boyanmış güzel manzaralara sahip oyunda "Afrikalı bir kadının ailesine su bulmak için bir günlük mücadelesi" konu olarak ele alınıyor.

Netflix'in bir sonraki oyunu aslında bazılarınızın PS3 döneminden hatırlayacağı bir remastered. "Shatter Remastered", 2009 orijinalinin retro tarzdaki tuğla kırma aksiyonunu "muhteşem fiziği, güçlendirmeleri, boss savaşları ve özel saldırıları" ile geri getiriyor. PikPok tarafından geliştirilen yeni mobil sürüm, online küresel skor tabloları sunuyor ve Yeni Zelanda merkezli müzisyen Module'ün tüm mükemmel müziklerini içeriyor.

Ve son olarak Netflix Games ve geliştirici PikPok, bu Mart ayının son oyunu olan zombi/nişancı türündeki "Into The Dead 2: Unleashed" ile bir kez daha tamamen farklı bir türe yöneliyor. Into The Dead 2: Unleashed'te oyuncular sayısız bölüm ve aşamanın yanı sıra yüzlerce mücadelede zombi sürülerini savuşturmaya çalışacak.

This Is A True Story ve Statter Remastered, Netflix uygulaması aracılığıyla şu anda indirilebilir durumda, Into The Dead 2: Unleashed'ın ise Mart ayının sonundan önce oyunculara sunulması bekleniyor.