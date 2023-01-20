Netflix Şifre Paylaşımını Ücretli Yapmaya Başlıyor: İşte Tarihi!

Netflix, piyasadaki en popüler yayın akışı platformlarından biri. Şirket uzunca süredir üzerinde çalıştığı şifre paylaşımını ücretli yapma planlarını bugün daha çok ülkeye genişleteceğini doğruladı. Şirket konuyla ilgili bir basın bildirisi de yayınladı.

Netflix, Latin Amerika'daki çalışmalara dayanarak ücretli paylaşımın başlatıldığı her bölgede "bir miktar iptal tepkisi" beklediğini ancak insanların yeni sisteme alışmasıyla birlikte gelirlerde artış beklediğini belirtiyor. Netflix'e göre kârlı olma potansiyeline sahip 100 milyon yeni hane, tahmini 222 milyon ödeme yapan hane ile şifrelerini paylaşıyor.

"Bugünkü yaygın hesap paylaşımı (100 milyondan fazla ev) şirketimizi geliştirme ve uzun vadede Netflix'e yatırım yapma kapasitemizi tehlikeye atıyor. Hizmet şartlarımız aynı anda sadece bir ailenin Netflix kullanmasına izin verse de bazı üyelerimizin bunu bir değişiklik olarak görebileceğini kabul ediyoruz. Bu nedenle abonelerin hesaplarını hangi cihazların kullandığını görebilmeleri ve bir profili yeni bir hesaba aktarabilmeleri gibi Netflix deneyimini geliştiren yeni özellikler geliştirmek için çok çaba sarf ettik. Ücretli paylaşımı yaygınlaştırdıkça, üyeler Netflix'i çeşitli ülkelerde yaşamadıkları kişilerle paylaşmak için daha fazla ödeme yapma seçeneğine sahip olacaklar."

2023'ün İlk Çeyreğinden İtibaren Şifre Paylaşımı Tüm Ülkelerde Ücretli Olacak

Artık hesaplarını kendi haneleri dışındaki kişilerle paylaşan kişilerin Netflix'e ödeme yapması gerekecek. Bazı Latin Amerika ülkeleri, Netflix'in hane halkı dışındaki her kullanıcı için 3 dolar ek ücret talep ettiği ek ücretleri uygulamaya başladı bile.

Aralık ayında Wall Street Journal'da yayınlanan bir makaleye göre Netflix Amerikalı müşterilerinden hesap paylaşımı için 6,99 doların biraz altında bir ücret talep edecek.

Bir diğer önemli nokta veri gizliliğiyle ilgili. Netflix, şifre paylaşım politikalarını uygulamak için IP adreslerini, cihaz kimliklerini ve hesap etkinliğini kullanmayı planlıyor. Netflix'in hizmet koşullarında çoklu hane paylaşımına hiçbir zaman izin verilmemiş olsa da arkadaşların ve ailenin hesap erişimi için artık "zorunlu" olarak ücret talep edilmesi bazı abonelerin aboneliklerini sonlandırmasına neden olacak gibi görünüyor.