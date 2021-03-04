Netflix Üyelik Ücretlerine Büyük Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Netflix üyelik ücretleri zamlandı. Netflix Türkiye'de üyelik ücretlerini artırma kararı aldı. Yeni fiyatları gören kullanıcılar Netflix'e tepki gösteriyor.

Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar Yükseldi?

Netflix temel paket üyelik ücreti yeni fiyatı 26.99 TL oldu.

Netflix standart paket üyelik ücreti yeni fiyatı 40.99 TL oldu.

Netflix özel paket üyelik ücreti yeni fiyatı 54.99 TL oldu.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix üyelik ücretlerine zam yapma kararı alarak fiyatları yükseltti. Netflix kullanıcılarına zam kararı ile ilgili mail gönderildi.

Eskiden 17.99 TL'den satılan temel paket şu anda 26.99 TL oldu ve %50 oranında zam geldi.

Eskiden 29.99 TL olan standart paket şu anda 40.99 TL'den satılıyor. Toplam %36.7 oranında zam yapışmış oldu.

Eskiden 41.99 TL'ye satın alınabilen özel paket şimdi 54.99 TL olurken %31 oranında zam gerçekleştirildi.

Netflix Üyelik Ücretleri Hakkında Açıklama Yaptı

Netflix tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek"

Yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Netflix, 2007'deki başlangıcından bu yana ilk kez 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Netflix tahminlere göre dünya çapında 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Yayın devi, 2020 yılını 203,7 milyon aboneyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdirdi.

Netflix, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 8,5 milyondan fazla abone eklediğini ve yıl boyunca 37 milyon rekor sayıda kullanıcı kaydettiğini açıkladı. Abone sayısı, 100 milyon ödeme yapan müşterinin kilometre taşına ulaştığı 2017'den bu yana iki katına çıktı.