Need for Speed (NFS) Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

Need for Speed (NFS) oyunları için indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition'dan Need for Speed Unbound'a kadar pek çok NFS oyunu indirime girdi.

İndirime Giren NFS Oyunları Listesi

Need for Speed Heat Deluxe Edition : 49,99 TL

: 49,99 TL Need for Speed Unbound : 359,99 TL

: 359,99 TL Need for Speed Most Wanted : 25,80 TL

: 25,80 TL Need for Speed Payback - Deluxe Edition : 29,85 TL

: 29,85 TL Need for Speed Deluxe Edition : 49,75 TL

: 49,75 TL Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 28,59 TL

: 28,59 TL Need for Speed Rivals: Complete Edition: 25,80 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition'ın fiyatı yüzde 90 oranında indirime girerek 499,99 TL'den 49,99 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan NFS Heat, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor.

Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Unbound yüzde 70 oranında indirime girdi. Popüler oyunun fiyatı 1.199,99 TL'den 359,99 TL'ye düştü. Need for Speed Most Wanted'ın fiyatı ise 25,80 TL oldu.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Need for Speed Most Wanted, yüzde 80 oranında indirime girdi. 2012 yılında piyasaya süsrülen yarış oyununun fiyatı 129 TL'den 25,80 TL düştü. Steam'de başlatılan kampanya 18 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

