Square Enix, bugünün canlı yayınında oyuncuları sevindirecek bir duyuru daha yaptı. NieR: Automata, Xbox Game Pass servisine geliyor!

Square Enix, bugün NieR serisinin onuncu yıl dönümü için özel bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Orkestra konseri, sahne oyunu ve seri üzerine sohbetin yapıldığı bu on saatlik canlı yayın sırasında yeni duyurular da yapılmadı değil. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için NieR Replicant ver.1.22474487139... duyurusu, bunlardan bir tanesiydi.

Bir diğer duyuru ise NieR: Automata ile ilgili olarak yapıldı. Japonya menşeli yayıncı, aksiyon-rol yapma oyununun Xbox Game Pass servisi abonelerinin beğenisine sunulacağını duyurdu. Diğer bir deyişle, henüz NieR: Automata deneyiminiz olmadıysa, birazcık beklemenizde fayda olduğunu söyleyeyim.

Şu an için ne Microsoft ne de Square Enix oyunun ne zaman ücretli abonelik servisine geleceğine dair bir detay vermediler. Ancak uzun bir süre bekleyeceğimizi sanmıyorum. Muhtemelen önümüzdeki ay beklenen duyuru gerçekleştirilebilir.

NieR: Automata'nın satış rakamı açıklandı

Square Enix ve PlatinumGames, canlı yayın sırasında oyunun dünya genelinde dört buçuk milyon satış rakamını geçtiğini de duyurdular.

2017 yılının Şubat ayında öncelikle Japon oyuncular ile PlayStation 4 platformunda buluşmuş olan NieR: Automata, ertesi ay PC versiyonuyla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesindeki oyuncuların da beğenisine sunulmuştu. Birkaç ay sonrasında ise dünya genelinde bir milyon barajını geçmiş olan oyun, 2019 yılının Mayıs ayındaki bir önceki ölçüme göre dört milyon adet satma başarısını göstermişti.

Xbox One versiyonunun ise 2018 yılının Haziran ayında NieR: Automata BECOME AS GODS Edition adıyla çıktığını söyleyeyim. Son olarak, geçtiğimiz yılın Şubat ayında da PC ve PlayStation 4 için NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition satışa sunulmuştu.