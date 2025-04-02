Nintendo Switch 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Oyunları Duyuruldu
Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi belli oldu. Şirket, bugün düzenlediği etlinlikte merakla beklenen yeni el konsolunun ne zaman çıkacağını ve fiyatını duyurdu.
Oyuncuların uzun süredir merakla beklediği Nintendo Switch 2 resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında duyurulan yeni el konsolunun detayları ve fiyat bilgisi, bugün düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde açıklandı. Konsolun fiyatı bu defa dolar bazında da artış gösterirken, Türkiye'de de cep yakacağı kesinleşmiş oldu.
Nintendo Switch 2'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı
Yıllardır süren sızıntılar ve söylentilerin ardından Nintendo Switch 2’nin resmi çıkış tarihi resmen açıklandı. Buna göre konsol, 5 Haziran 2025'te 449 dolara kullanıcılarla buluşacak. Switch 2, 7,9 inç büyüklüğünde 120Hz bir ekranla birlikte gelecek. HDR desteği bulunan bu LCD panelin çözünürlüğü ise 1080p.
Ekranın OLED olmaması kullanııcları hayal kırıklığına uğratsa da muhtelemen ileride daha pahalı bir versiyonda bu seçenek olacaktır. Depolama alanında da büyük bir güncelleme ile gelen yeni konsol, 256 GB depolama alanına sahip. Yeni kamera, sohbet özellikleri ve mouse olarak kullanılabilen Joy-Con'lar da yine Switch 2'nin dikkat çeken özellikleri arasında.
Nintendo, Direct esnasında çok fazla teknik detay ya da fiyat bilgisi paylaşmasa da oyunlar hakkında oldukça uzun bir sunum yaptı. Switch'e ilk gün gelecek ya da yakın zamanda çıkacak pek çok oyun duyuruldu. Merak edenler için Nintendo Switch 2'ye çıkacak oyunların tamamı şu şekilde:
- Mario Kart World
- Nintendo Switch 2 Hoş Geldin Turu
- Super Mario Party Jamboree
- Legend of Zelda Breath of the Wild
- Legend of Zelda Tears of the Kingdom
- Kirby and the Forgotten Land
- Metroid Prime 4: Beyond
- Pokemon Legends Z-A
- Drag x Drive
- Elden Ring
- Hades 2
- Street Fighter 6
- Split Fiction
- EA Sports FC
- EA Sports Madden NFL
- Hogwarts Legacy
- Tony Hawk’s ProSkater 3+4
- Hitman World Assassination Signature Edition
- Project 007
- Bravely Default Flying Fairy
- Yakuza 0 Yönetmen Sürümü
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
- Legend of Zelda: The Wind Waker
- Soulcalibur II
- F-Zero GX
- Deltarune
- Borderlands 4
- Sid Meier's Civilization VII
- WWE 2K
- NBA 2K
- Enter the Gungeon 2
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy VIII
- Hollow Knight: Silkson
- Story of Seasons: Grand Bazar
- Goodnight Universe
- Two Point Museum
- Wild Hearts S
- Witchbrook
- Fast Fusion
- Puyo Puyo Tetris 2S
- Rune Factory: Guardians of Azuma
- Marvel Comic Invasion
- Star Wars Outlaws
- Nobunaga’s Ambition: Awakening Tam Sürüm
- Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army
- Reanimal
- Arcade Archives 2: Ridge Racer
- Professor Layton and The New World of Steam
- Shadow Labyrinth
- Fortnite
- Human Fall Flat 2
- Tamagotchi Plaza
- The Duskbloods
- Kirby AirRiders
- Donkey Kong Bananza