Nintendo Switch 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Oyunları Duyuruldu

Oyuncuların uzun süredir merakla beklediği Nintendo Switch 2 resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında duyurulan yeni el konsolunun detayları ve fiyat bilgisi, bugün düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde açıklandı. Konsolun fiyatı bu defa dolar bazında da artış gösterirken, Türkiye'de de cep yakacağı kesinleşmiş oldu.

Nintendo Switch 2'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Yıllardır süren sızıntılar ve söylentilerin ardından Nintendo Switch 2’nin resmi çıkış tarihi resmen açıklandı. Buna göre konsol, 5 Haziran 2025'te 449 dolara kullanıcılarla buluşacak. Switch 2, 7,9 inç büyüklüğünde 120Hz bir ekranla birlikte gelecek. HDR desteği bulunan bu LCD panelin çözünürlüğü ise 1080p.

Ekranın OLED olmaması kullanııcları hayal kırıklığına uğratsa da muhtelemen ileride daha pahalı bir versiyonda bu seçenek olacaktır. Depolama alanında da büyük bir güncelleme ile gelen yeni konsol, 256 GB depolama alanına sahip. Yeni kamera, sohbet özellikleri ve mouse olarak kullanılabilen Joy-Con'lar da yine Switch 2'nin dikkat çeken özellikleri arasında.

Nintendo, Direct esnasında çok fazla teknik detay ya da fiyat bilgisi paylaşmasa da oyunlar hakkında oldukça uzun bir sunum yaptı. Switch'e ilk gün gelecek ya da yakın zamanda çıkacak pek çok oyun duyuruldu. Merak edenler için Nintendo Switch 2'ye çıkacak oyunların tamamı şu şekilde: