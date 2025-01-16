Nintendo, Yeni Nesil El Konsolu Switch 2'yi Duyurdu! Çıkış Tarihi Belli Oldu

Nintendo'nun Wii U ile yaşadığı başarısızlığı unutmak için 2017'de tanıttığı Switch, konsol pazarında fırtınalar estirmeye devam ederken, aradan geçen sekiz yılın ardından şirket nihayet uzun zamandır beklenen Switch 2'yi duyurdu. Pek çok iyileştirme ile gelen Nintendo Switch 2; daha büyük ekran, daha fonksiyonel Joy-Con'lar ve yeni stand tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte Nintendo Switch 2 özellikleri!

Nintendo Switch 2 Duyuruldu

Nintendo, uzun zamandır beklenen yeni nesil el konsolu Switch 2'yi YouTube'a yüklediği bir video ile duyurdu. Teknik detayların değil tasarım değişikliklerinin ön planda olduğu videoda dikkat çeken pek çok detay var. Bunlardan en çok dikkat çeken ise kuşkusuz boyut.

Nintendo Switch 2, selefine göre her anlamda daha büyük. Sadece ekran değil, Joy-Con'lar da daha büyük duruyor. Bu değişimin yüzdesi şimdilik bilinmezken, ağırlık konusunda nasıl bir değişim olacağı da merak konusu. Joy-Con'lardaki boyut dışındaki bir diğer değişiklik ise tasarım oldu.

Hatırlayacağınız üzere orijinal Swicth'te Joy-Con'lar kenarlardan kaydırılarak takıp-çıkarılıyordu. Bu oyuncuya eşsiz bir deneyim sunarken, tak-çıkar yapının sağlam olmasını sağlıyordu. Nintendo Switch 2'de ise Joy-Con'lar ise manyetik olarak konsola takılıyor.

Ayrıca bağlantı noktasına eklenene yeni tuşlar da Joy-Con'lar'daki önemli değişikliklerden biri. Şirket bu sayede özellikle iki kişilik oyunlarda daha iyi bir deneyim sunuyor. Şirket konsolla birlikte yeni Mario Kart'ı da ilk defa gösterdi. Konsolun kesin çıkış günü verilmedi; ancak 2 Nisan 2025’te “Nintendo Switch 2 Direct” ile daha fazla bilgi paylaşılacak.