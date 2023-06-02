Nintendo Yeni Kontrolcülerini Tanıttı

Nintendo, Switch sahipleri için yeni renk seçeneklerini duyurdu. Bu yaz piyasaya sürülecek yeni renk seçenekleri pastel tonları ile oldukça şık gözüküyor.

Nintendo’nun 30 Haziran’da piyasaya sürülecek yeni pastel Joy-Con kontrolcüleri, dört yeni renk seçeneği sunuyor: Pastel pembe, pastel sarı, pastel mor ve pastel yeşil.

Bu yeni renkteki Joy-Con kontrolcüleri sadece set olarak satın alınabilir. Yani iki seçeneğiniz var: Bunlardan ilki pastel pembe (sol) ve pastel sarı (sağ) diğeri ise pastel mor (sol) ve pastel yeşil (sağ). Tabii iki seti de satın alarak çeşitli renk kombinasyonları da oluşturabilirsiniz.

Yeni Joy-Con Kontrolcüleri Ne Kadar Olacak?

Bu yeni Joy-Con kontrolcüleri 79,99 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Bu pastel renkteki kontrolcüler, standart Joy-Con kontrolcüleri ile birebir aynı özelliklere sahip ve bilek kayışı ile birlikte satılıyor.

Nintendo, bu duyuruya ek olarak yakında çıkacak olan "Everybody 1-2-Switch" oyununu da tanıttı. Tanıtılan bu yeni oyun da yeni Joy-Con kontrolcüleri ile aynı tarihte piyasaya sürülecek. Duyurulan yeni oyunu da 29.99 dolara ön sipariş verebilirsiniz.

Eğer bir Nintendo Switch konsoluna sahipseniz ve Switch’inizin sıkıcı göründüğünü düşünüyorsanız bu yeni renk seçenekleri tam size göre! Kontrolcüleri ve yeni duyurulan Everybody 1-2-Switch oyununu şimdi ön sipariş verebilirsiniz.

Peki sizin bu yeni renk seçeneklerinden favoriniz hangisi oldu? Birisini satın alacak olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.