Nothing’in Ses Cihazları Yapay Zeka ile Buluşuyor: Hangi Cihazlarda ChatGPT Olacak?

Nothing'in tüm ses cihazları, yakında ChatGPT entegrasyonuyla birlikte gelecek. Ancak, bu yenilikle ilgili bir dezavantaj var. İşte detaylar!

Doğukan Dere
Doğukan Dere -

Nothing, daha önce ChatGPT'yi akıllı telefonları ve kulaklıklarıyla daha derinlemesine entegre etmeyi planladığını söylemişti. Şimdi ise Nothing, ChatGPT'yi tüm ses ürünlerine entegre ederek 21 Mayıs'ta dağıtıma başlayacağını duyurdu.

Nothing Tüm Ses Cihazlarına ChatGPT’yi Entegre Edecek

Yalnızca Nothing telefonuna sahip kişilerin bundan yararlanabilmesi için telefondaki Nothing X uygulamasını kullanması gerekiyor. Ayrıca, Nothing Ear sahibi olunmasına rağmen yine de başka bir telefonda kullanamayacağını da belirtelim.

Nothing kulaklık ile ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirmek ise oldukça kolay. Basit bir adımla Nothing X uygulamasında yer alan kontroller bölümünden ChatGPT'yi sesli asistan olarak ayarlayabilmek mümkün.

ChatGPT entegrasyon desteği alacak Nothing ses cihazları aşağıda yer alıyor:

  • Nothing Ear 1
  • Nothing Ear Stick
  • Nothing Ear 2
  • CMF Buds
  • CMF Neckband Pro
  • CMF Buds Pro

Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (2) Özellikleri ve Fiyatı
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Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (2) Özellikleri ve Fiyatı

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