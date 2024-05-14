Nothing’in Ses Cihazları Yapay Zeka ile Buluşuyor: Hangi Cihazlarda ChatGPT Olacak?

Nothing, daha önce ChatGPT'yi akıllı telefonları ve kulaklıklarıyla daha derinlemesine entegre etmeyi planladığını söylemişti. Şimdi ise Nothing, ChatGPT'yi tüm ses ürünlerine entegre ederek 21 Mayıs'ta dağıtıma başlayacağını duyurdu.

ChatGPT on-the-go.



Alongside Ear and Ear (a), our ChatGPT integration is coming to all of our audio products: Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro, and CMF Buds Pro. Update your Nothing X app on May 21st. pic.twitter.com/KwdzsJSHbp — Nothing (@nothing) May 13, 2024

Nothing Tüm Ses Cihazlarına ChatGPT’yi Entegre Edecek

Yalnızca Nothing telefonuna sahip kişilerin bundan yararlanabilmesi için telefondaki Nothing X uygulamasını kullanması gerekiyor. Ayrıca, Nothing Ear sahibi olunmasına rağmen yine de başka bir telefonda kullanamayacağını da belirtelim.

Nothing kulaklık ile ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirmek ise oldukça kolay. Basit bir adımla Nothing X uygulamasında yer alan kontroller bölümünden ChatGPT'yi sesli asistan olarak ayarlayabilmek mümkün.

ChatGPT entegrasyon desteği alacak Nothing ses cihazları aşağıda yer alıyor: