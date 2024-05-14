Nothing’in Ses Cihazları Yapay Zeka ile Buluşuyor: Hangi Cihazlarda ChatGPT Olacak?
Nothing'in tüm ses cihazları, yakında ChatGPT entegrasyonuyla birlikte gelecek. Ancak, bu yenilikle ilgili bir dezavantaj var. İşte detaylar!
Nothing, daha önce ChatGPT'yi akıllı telefonları ve kulaklıklarıyla daha derinlemesine entegre etmeyi planladığını söylemişti. Şimdi ise Nothing, ChatGPT'yi tüm ses ürünlerine entegre ederek 21 Mayıs'ta dağıtıma başlayacağını duyurdu.
ChatGPT on-the-go.— Nothing (@nothing) May 13, 2024
Alongside Ear and Ear (a), our ChatGPT integration is coming to all of our audio products: Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro, and CMF Buds Pro. Update your Nothing X app on May 21st. pic.twitter.com/KwdzsJSHbp
Nothing Tüm Ses Cihazlarına ChatGPT’yi Entegre Edecek
Yalnızca Nothing telefonuna sahip kişilerin bundan yararlanabilmesi için telefondaki Nothing X uygulamasını kullanması gerekiyor. Ayrıca, Nothing Ear sahibi olunmasına rağmen yine de başka bir telefonda kullanamayacağını da belirtelim.
Nothing kulaklık ile ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirmek ise oldukça kolay. Basit bir adımla Nothing X uygulamasında yer alan kontroller bölümünden ChatGPT'yi sesli asistan olarak ayarlayabilmek mümkün.
ChatGPT entegrasyon desteği alacak Nothing ses cihazları aşağıda yer alıyor:
- Nothing Ear 1
- Nothing Ear Stick
- Nothing Ear 2
- CMF Buds
- CMF Neckband Pro
- CMF Buds Pro
Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (2) Özellikleri ve Fiyatı
Nothing Ear (2) özellikleri, Nothing marka kablosuz kulaklık satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz kulaklığın neler sunduğuna göz atacağız.
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