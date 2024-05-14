30 Saniyede EKG'nizi Çekebilecek Akıllı Saat: vivo Watch 3 EKG Tanıtıldı!

vivo, aylardır beklenen ürünlerini dün tanıttı. X100s ve X100s Pro'ya ek olarak 200 MP kamerası olan X100 Ultra'yı da kullanıcılarının beğenisine sundu. Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile dikkat çeken marka, yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkardı.

Aslında geçen sene Kasım ayında piyasaya sürülen vivo Watch 3 modeline yapılan bir güncelleme ile yeniden tanıtılan model, vivo Watch 3 EKG ismiyle sunuldu. Bu da, bir önceki modele gelişmiş ve iyileştirilmiş bir EKG özelliğinin geldiğini doğruluyor.

vivo Watch 3 EKG Özellikleri ve Fiyatı

vivo'nun yeni akıllı saati, 30 saniye gibi kısa bir sürede EKG'nizi ölçüp, kalp sağlığı risklerini belirlemeyebilmenize yardımcı oluyor. Bu raporlar da vivo Sağlık uygulaması içerisine kaydedilip saklanabiliyor.

vivo Watch 3 EKG, Blue OS işletim sistemine sahip ve standart modelde olduğu gibi eSIM desteği bulunuyor. 1,43 inç ekran boyutuna sahip olan saat, yuvarlak bir AMOLED dokunmatik ekranıyla eşsiz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

4 GB depolama alanı ve 505 mAh pile sahip Watch 3 EKG'nin fiyatı 234 dolar/217 euro olarak belirleniyor. Ancak birlikte tanıtıldığı telefonlardan herhangi birisiyle satın alındığı zaman fiyatında büyük bir indirim oluyor.

vivo X100 serisi ve yeni akıllı saatin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği başta olmak üzere fiyatının ne kadar olabileceğine dair herhangi bir bilgi şu an için bulunmuyor.