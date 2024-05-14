Yeni iPad Pro’nun Çok Beğenilen Ekranı Büyük Bir Sorunla Karşı Karşıya!

iPad Pro'nun öne çıkan özellikleri arasında OLED ekran bulunuyor. Parlak ve kusursuz görünümüne rağmen yazılımsal olarak güncellenmesi gerekebilir. Çünkü geçtiğimiz gün yapılan bir testte, iPad Pro ekranının bazı mavi tonları görüntülemede zorlandığı ortaya çıktı.

iPad Pro OLED Ekranındaki Sorun Neyden Kaynaklanıyor?

Yeni iPad Pro OLED ekranın eleştirmenler tarafından oldukça iyi karşılanmıştı ve sürekli övülüyordu. Ancak bir incelemeci tarafından test ile ekranda sorun olduğu ortaya çıktı. Apple’da sorunun farkında olduğunu ve düzeltme üzerinde çalıştığını doğruladı.

Test raporundaki sonuca göre iPad Pro'da özellikle HDR vurguları patlayarak neredeyse beyaz görünüyor ve mavi tonlar hiç görünmüyor.

Teknik bir sorun gibi görünse de sorunun görüntü işleme motorunda olduğunu düşünülüyor. Yani yazılım kaynaklı ve dolayısıyla bir iPadOS güncellemesiyle düzeltilebileceği söyleniyor.